Sorteggio ottavi Europa League e Conference League LIVE - Dove vederlo in tv e streaming e le avversarie di Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina

A Nyon è il giorno del sorteggio degli ottavi di Europa League e Conference League: nelle urne le italiane Milan, Roma, Atalanta e Fiorentina.

Appuntamento live alle ore 12:00 quando a Nyon, in Svizzera, presso la Casa del Calcio Europeo, prenderà il via il sorteggio degli ottavi di finale di UEFA Europa League. A seguire, dalle ore 13:00, inizierà quello dedicato alla Conference League.

Le italiane nelle urne saranno Roma, Milan e Atalanta per il primo torneo e la Fiorentina nel secondo, con l'Italia che non ha perso nessuna delle sette squadre in corsa in Europa (Inter, Napoli e Lazio in Champions).

Roma e Milan si sono guadagnate l'accesso agli ottavi di Europa League superando ai playoff Feyenoord e Rennes, mentre l'Atalanta era già sicura di un posto avendo vinto il girone D del torneo. Stesso discorso per la Fiorentina, prima nel girone F di Conference League.

Il sorteggio, dunque, sarà più "benevolo" per la Dea, che ha nel Benfica l'unica vera big da evitare. Milan e Roma, invece, dovranno fare attenzione al Liverpool e al Bayern Leverkusen, capoliste in Premier e in Bundes e candidate numero uno alla vittoria finale. In Conference, invece, i pericoli più grandi per la Viola sono rappresentati dall'Ajax e dall'olympiakos. Ricordiamo, infine, che agli ottavi non è possibile assistere a derby tra squadre dello stesso Paese.