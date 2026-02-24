Sorteggio ottavi di finale Conference League 2025/2026: quando si svolge? Data, orario, come funziona e dove vederlo in diretta tv e streaming

Le otto vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta si uniscono alle prime otto classificate della fase campionato nel sorteggio degli ottavi di finale. Le prime otto classificate della fase campionato saranno teste di serie nel sorteggio degli ottavi di finale.

Le squadre vengono accoppiate in base alla loro posizione alla fine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (squadre nelle posizioni 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8).

Le squadre di ciascuna coppia testa di serie vengono sorteggiate in una delle due posizioni degli ottavi di finale contro le relative vincitrici degli spareggi della fase a eliminazione diretta, la cui posizione è determinata dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta.

Per il sorteggio saranno preparate quattro urne, con le palline contenenti i nomi di ciascuna coppia di squadre teste di serie collocate nelle urne contrassegnate corrispondenti in base alla classifica della fase campionato.

Il sorteggio assegnerà il lato del tabellone a tutte le squadre teste di serie, iniziando dalle squadre classificate 7/8 e terminando con le squadre 1/2.

Una pallina sarà estratta dall'urna contenente le due squadre (cioè le squadre classificate 7 e 8) e aperta per mostrare la squadra. La prima squadra estratta da questa urna sarà collocata nel posto riservatole sul lato argento del tabellone. L'altra squadra testa di serie dell'accoppiamento sarà quindi estratta e mostrata, per poi essere assegnata al posto riservatole sul lato verde del tabellone. La stessa procedura sarà eseguita con le restanti squadre teste di serie.

Poiché le squadre sono state posizionate nel tabellone dal sorteggio degli spareggi della fase a eliminazione diretta e degli ottavi di finale, gli accoppiamenti e l'ordine delle partite sono già stati determinati dalla posizione delle squadre al momento dei sorteggi dei turni precedenti.

Le squadre qualificate, dagli ottavi di finale seguono il percorso del tabellone fino alla finale e, come nei turni precedenti, la squadra nella riga inferiore di ogni accoppiamento giocherà la partita di ritorno del relativo turno in casa.

La vincitrice della semifinale sul lato argento del tabellone è designata come squadra di casa nominale per la finale.

I club possono affrontare avversari della stessa federazione nazionale e squadre che hanno già incontrato nella fase campionato.