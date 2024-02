Sorteggio Nations League 2024/2025: quando, data, ora, dove vederlo in tv e streaming e le possibili avversarie dell'Italia

In attesa degli Europei, è tempo di pensare al sorteggio della prossima Nations League: dove e quando si svolge e chi può affrontare l'Italia.

In attesa di pensare alla fase finale degli Europei, che si svolgerà in estate in Germania e che vedrà impegnata anche l'Italia, è tempo di guardare ufficialmente alla prossima Nations League.

Il sorteggio della fase a gironi dell'edizione 2024/2025 è infatti alle porte. E anche in questo caso sarà presente anche l'Italia, che parteciperà alla Nations League per la quarta volta dopo essere stata precocemente eliminata nel 2019 e dopo i terzi posti conquistati nel 2021 e nel 2023.

Ma dove quando andrà in scena il sorteggio dell'edizione 2024/2025 della Nations League? Che giorno e a che ora? E dove si potrà vedere in tv e streaming?

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le informazioni utili per seguirlo.