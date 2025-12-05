Pubblicità
FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRI-PRK-FANSAFP
Francesco Schirru

Mondiali, l'Iran può giocare tre partite su tre negli Stati Uniti. Ma i suoi tifosi, in teoria, non potranno esserci

L'Iran giocherà negli Stati Uniti la prima gara del Mondiale, ma potrebbe disputare a Seattle e Los Angeles anche le altre due del girone. Dopo le tensioni del sorteggio, nuovi problemi in vista della fase finale.

La Nazionale calcistica dell'Iran potrebbe giocare tutte e tre le partite della fase a gironi negli Stati Uniti, una nazione che ha deciso di inserire i cittadini iraniani tra i turisti non desiderati, in virtù del travel ban firmato da Trump.

Il travel ban firmato dal presidente degli Stati Uniti, infatti, vieta l'accesso ai cittadini di 12 paesi, tra cui l'Iran. Un problema enorme per i fans provenienti da Teheran, che in teoria saranno costretti a non poter supportare la propria squadra al Mondiale. Il sorteggio del torneo, andato in scena il 5 dicembre, ha inserito la rappresentativa asiatica nel girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, con un match già certo negli Stati Uniti, più altri due possibili.

L'Iran giocherà la prima partita contro la Nuova Zelanda a Seattle o a Los Angeles, mentre le sfide contro Egitto e Belgio verranno disputate o in Canada, a Vancouver, o negli Stati Uniti tra le già citate Los Angeles e Seattle. La sede precisa della maggior parte delle partite dei gironi è ancora da definire, ma l'Iran è già certo di disputare una sfida negli USA, con altre due possibili. 

Si profila così una situazione allarmante per i tifosi dell'Iran, proprio dopo le tensioni pre-sorteggio tra la nazione di Teheran e gli Stati Uniti, che hanno portato al rifiuto di alcuni visti per la delegazione asiatica, alla fine arrivata alla cerimonia con alcuni suoi rappresentanti dopo la minaccia di boicottarla.

  • IL TRAVEL BAN PER TIFOSI E GIOCATORI

    Il travel ban prevede esenzioni per atleti, squadre e parenti stretti, dunque i giocatori dell'Iran, così come lo staff e i dirigenti, potranno tranquillamente arrivare negli Stati Uniti per il Mondiale 2026. 

    Oltre a queste esenzioni, però, non sono previste quelle per i tifosi, almeno al momento. Significa che solamente i fans iraniani già presenti negli Stati Uniti, magari in virtù della doppia cittadinanza o per la residenza permanente nel paese, potrebbero in teoria sostenere la rappresentativa in cui gioca l'ex interista Taremi.

    Altre eccezioni sono previste per i cittadini che viaggiano per affari governativi, affari NATO o chi possiede visti di immigrazione a causa di persecuzioni etniche o religiose nel loro paese d'origine.

  • LE TENSIONI PER IL SORTEGGIO

    Il giorno prima del sorteggio del 5 dicembre, la FIFA ha rilasciato una dichiarazione in cui afferma che la federazione calcistica iraniana aveva fatto marcia indietro sul possibile boicottaggio della cerimonia, con una delegazione che alla fine ha raggiunto gli Stati Uniti per partecipare all'evento. Presente, tra gli altri, anche il ct Ardeshir Ghalenoei.

    Il boicottaggio era stato pensato in seguito al mancato rilascio dei visti ad alcuni membri della iniziale delegazione iraniana, tra cui Mehdi Taj, presidente della Federazione calcistica. 

    "Abbiamo informato la FIFA che le decisioni prese non sono legate allo sport e che i membri della delegazione iraniana non parteciperanno al sorteggio dei Mondiali" aveva detto il portavoce della federazione calcistica del paese alla televisione di Stato.

    Andrew Giuliani, direttore della task force della Casa Bianca per il Mondiale ha dichiarato: "Parte della delegazione è stata approvata e parte no. Ogni singola decisione è una decisione di sicurezza nazionale".

  • NESSUN PASSO INDIETRO

    Insomma, gli Stati Uniti valuteranno con attenzione la richiesta dei vari visti per il Mondiale, soprattutto per quanto concerne dirigenti e varie personalità iraniane che in teoria dovrebbero partecipare al torneo del 2026.

    In una dichiarazione rilasciata al New York Times, il Dipartimento di Stato americano ha affermato: "Stiamo facendo tutto il possibile per far sì che il Mondiale sia un successo. Allo stesso tempo, l'amministrazione Trump non esiterà a rispettare la legge americana e i più elevati standard di sicurezza nazionale e pubblica nella gestione delle nostre procedure di rilascio dei visti. In generale, non commenteremo le azioni del Dipartimento in merito a casi specifici".

    Il Tehran Times ha svelato come oltre a Ghalenoei, siano stati accettati anche Mehdi Kharati (direttore esecutivo), Omid Jamali (direttore delle relazioni internazionali) e Amir Mehdi Alavi (portavoce), mentre sono stati rifiutati tre visti, tra cui quello del presidente Mehdi Taj.

    Non è chiaro se in vista di giugno ci sarà un cambiamento in tal senso.

  • PRIMA IL TRAVEL BAN. POI IL MONDIALE

    Attualmente non sembrano esserci indicazioni su un possibile allargamento dei visti ai tifosi iraniani, così come a diversi dirigenti della federazione ed eventuali altre persone. Il travel ban verrà prima di tutto, prima del torneo, dello sport, del Mondiale.

    Secondo le ultime indiscrezioni, però, gli Stati Uniti potrebbero valutare con attenzione le domande provenienti dai tifosi che possiedono un biglietto per una delle partite (non solo quelle dell'Iran), ma da parte del dipartimento statunitense non sono arrivate conferme in tal senso.

    Qualora l'Iran giochi in Canada due partite su tre, il 'problema' sarebbe relativo solamente alla gara contro la Nuova Zelanda a Seattle o Los Angeles, città che potrebbero ospitare però la rappresentativa asiatica in altre due occasioni, andando ad allargare sensibilmente la questione sull'arrivo dei fans.

    Del resto, poi, il problema sarebbe il medesimo in caso di passaggio del turno, decisamente possibile in virtù di un girone che vede l'Iran in lotta con l'Egitto per il secondo posto (Belgio favorito), nonostante anche il terzo possa garantire i sedicesimi di finale.

