Mondiali, l'Iran può giocare tre partite su tre negli Stati Uniti. Ma i suoi tifosi, in teoria, non potranno esserci

Insomma, gli Stati Uniti valuteranno con attenzione la richiesta dei vari visti per il Mondiale, soprattutto per quanto concerne dirigenti e varie personalità iraniane che in teoria dovrebbero partecipare al torneo del 2026.

In una dichiarazione rilasciata al New York Times, il Dipartimento di Stato americano ha affermato: "Stiamo facendo tutto il possibile per far sì che il Mondiale sia un successo. Allo stesso tempo, l'amministrazione Trump non esiterà a rispettare la legge americana e i più elevati standard di sicurezza nazionale e pubblica nella gestione delle nostre procedure di rilascio dei visti. In generale, non commenteremo le azioni del Dipartimento in merito a casi specifici".

Il Tehran Times ha svelato come oltre a Ghalenoei, siano stati accettati anche Mehdi Kharati (direttore esecutivo), Omid Jamali (direttore delle relazioni internazionali) e Amir Mehdi Alavi (portavoce), mentre sono stati rifiutati tre visti, tra cui quello del presidente Mehdi Taj.

Non è chiaro se in vista di giugno ci sarà un cambiamento in tal senso.