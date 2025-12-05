Mondiali, l'Iran può giocare tre partite su tre negli Stati Uniti. Ma i suoi tifosi, in teoria, non potranno esserci

La Nazionale calcistica dell'Iran potrebbe giocare tutte e tre le partite della fase a gironi negli Stati Uniti, una nazione che ha deciso di inserire i cittadini iraniani tra i turisti non desiderati, in virtù del travel ban firmato da Trump.
Il travel ban firmato dal presidente degli Stati Uniti, infatti, vieta l'accesso ai cittadini di 12 paesi, tra cui l'Iran. Un problema enorme per i fans provenienti da Teheran, che in teoria saranno costretti a non poter supportare la propria squadra al Mondiale. Il sorteggio del torneo, andato in scena il 5 dicembre, ha inserito la rappresentativa asiatica nel girone G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, con un match già certo negli Stati Uniti, più altri due possibili.
L'Iran giocherà la prima partita contro la Nuova Zelanda a Seattle o a Los Angeles, mentre le sfide contro Egitto e Belgio verranno disputate o in Canada, a Vancouver, o negli Stati Uniti tra le già citate Los Angeles e Seattle. La sede precisa della maggior parte delle partite dei gironi è ancora da definire, ma l'Iran è già certo di disputare una sfida negli USA, con altre due possibili.
Si profila così una situazione allarmante per i tifosi dell'Iran, proprio dopo le tensioni pre-sorteggio tra la nazione di Teheran e gli Stati Uniti, che hanno portato al rifiuto di alcuni visti per la delegazione asiatica, alla fine arrivata alla cerimonia con alcuni suoi rappresentanti dopo la minaccia di boicottarla.