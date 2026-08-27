Sorteggio Champions League 2026/2027, fase campionato: Inter e Roma trovano il Real di Mourinho, il Napoli sfida Arsenal e Manchester City, il Como di Fabregas contro Barcellona e PSG

Prende forma la Champions League 2026/27 con il sorteggio della fase campionato. A Monte-Carlo sono stati svelati gli abbinamenti della League Phase e il cammino che attende Inter, Napoli, Roma e Como in Europa.

L'Inter e la Roma troveranno sul loro percorso una vecchia conoscenza come José Mourinho, che affronterà con il suo Real Madrid entrambe le squadre che ha allenato in Italia.

I nerazzurri sfideranno a San Siro Liverpool, Club Brugge, Shakhtar e Stoccarda, mentre in trasferta se la vedranno con Real Madrid, Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava.

Per la Roma sfide di cartello contro il già citato Real Madrid (all'Olimpico) ma anche contro PSG e Manchester United, entrambe in trasferta.

Il Napoli ha pescato due squadre inglesi in prima fascia, l'Arsenal (che arriverà al Maradona) e il Manchester City, e volerà anche in Portogallo per incontrare il Porto di Farioli.

Infine il Como di Fabregas, che ritroverà il suo Barcellona da avversario: doppia trasferta in Spagna per i comaschi contro blaugrana e Betis Siviglia, e due sfide da sogno al Sinigaglia contro PSG e Manchester United.