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inter milan napoliGetty Images
Stefano Silvestri

Sorteggio calendario Serie A 2026/2027: quando, data, orario e dove vederlo in tv, in streaming e in chiaro

Serie A

Il nuovo campionato prenderà il via solo a fine agosto, ma alle porte c'è già il sorteggio del calendario: quando si svolge l'evento e tutte le opzioni per vederlo in diretta tv e streaming.

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Il nuovo campionato non è alle porte, visto che prenderà il via alla fine di agosto. Ma un po' è come se lo fosse. Il motivo? A breve si conoscerà già il calendario della Serie A 2026/2027.

Venerdì 5 giugno, in occasione del Festival della Serie A, andrà infatti in scena al Teatro Regio di Parma il sorteggio del nuovo torneo. Verranno dunque svelati tutti gli abbinamenti per tutte le squadre, dalla prima alla trentottesima giornata.

Di seguito tutte le informazioni sul sorteggio del nuovo campionato di Serie A: l'orario dell'evento e dove vederlo in diretta tv e streaming.

  • DATA E ORARIO DEL SORTEGGIO

    Il sorteggio del prossimo calendario è in programma nel tardo pomeriggio di venerdì 5 giugno 2026: l'evento attraverso il quale le 20 squadre di Serie A conosceranno l'ordine delle rispettive avversarie prenderà il via alle ore 18.30.

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN DIRETTA TV

    Il sorteggio verrà naturalmente trasmesso in diretta tv: a metterlo a disposizione ai tifosi interessati a sapere contro chi inizierà e concluderà il campionato la propria squadra sarà Sky Sport, uno dei broadcaster del torneo.

    L'evento di Parma, in particolare, sarà visibile tramite abbonamento su Sky Sport 24, al canale numero 250 di Sky.

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN DIRETTA STREAMING

    Per quanto riguarda la trasmissione in streaming, il sorteggio sarà visibile su DAZN, broadcaster che anche nella prossima stagione avrà i diritti di tutte le partite del campionato: gli abbonati potranno seguirlo scaricando l'app su una moderna tv o su qualsiasi dispositivo mobile, oppure accedendo al sito della piattaforma.

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    L'alternativa è costituita ancora una volta da Sky, questa volta dal sito skysport.it, dal canale YouTube dell'emittente così da SkyGo, app quest'ultima scaricabile e utilizzabile dai clienti senza costi aggiuntivi.

    Un'altra opzione è costituita da NOW, ancora una volta tramite abbonamento, scegliendo il pacchetto Pass Sport con tutta l'offerta sportiva.

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  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO IN CHIARO E GRATIS

    Sarà possibile seguire la cerimonia anche gratuitamente, dunque anche da parte di coloro che non hanno un abbonamento valido per DAZN, Sky o NOW.

    L'evento attraverso il quale verrà svelato ufficialmente il calendario della prossima edizione della Serie A sarà trasmesso infatti anche sui canali della Lega Serie A, così come su Sportmediaset.it e su Sportitalia.

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