Sorteggio calendario Serie A 2026/2027: quando, data, orario e dove vederlo in tv, in streaming e in chiaro

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Il nuovo campionato non è alle porte, visto che prenderà il via alla fine di agosto. Ma un po' è come se lo fosse. Il motivo? A breve si conoscerà già il calendario della Serie A 2026/2027.

Venerdì 5 giugno, in occasione del Festival della Serie A, andrà infatti in scena al Teatro Regio di Parma il sorteggio del nuovo torneo. Verranno dunque svelati tutti gli abbinamenti per tutte le squadre, dalla prima alla trentottesima giornata.

Di seguito tutte le informazioni sul sorteggio del nuovo campionato di Serie A: l'orario dell'evento e dove vederlo in diretta tv e streaming.