Sorteggi Champions League quarti 2024, dove vederli: Sky, Canale 5, Prime, sito UEFA o NOW? Canale tv, diretta streaming e chi li trasmette

Le otto squadre rimaste in Champions League conosceranno la propria avversaria nel sorteggio di Nyon del venerdì 15 marzo 2024.

Otto squadre rimaste per un sogno. Si avvicina il sorteggio dei quarti di Champions League 2024 che definirà la nuova fase del torneo. I team rimasti conosceranno non solo la propria nuova avversaria, ma anche quella eventuale in semifinale e in finale, vista la creazione del tabellone.

Venerdì 15 marzo 2024, il giorno dopo il ritorno degli ultimi ottavi di Champions ai quali partecipano anche Napoli, Inter e Lazio, a Nyon si decide il destino delle otto squadre che si contenderanno la vittoria finale dell'attuale annata di Champions League.

In questa pagina le info per vedere dal vivo il sorteggio di Champions League alle 12:00.