Sorteggi Champions 2024, regolamento casa/trasferta: le italiane giocheranno fuori contro una squadra per fascia

Rispetto al passato, nel girone di Champions si giocheranno otto partite contro otto avversari diversi, con metà dei match in casa e metà fuori.

Il sorteggio di giovedì 29 agosto disegnerà una Champions League 2024/2025 completamente diversa rispetto al passato.

Sono tante le novità del torneo, rivoluzionato rispetto a ciò che i tifosi erano abituati. A partire dal numero delle squadre, passando per l'abbandono degli otto gironi, fino alle modalità di passaggio al turno successivo e all'eliminazione della retrocessione in Europa League.

Tra i nuovi accorgimenti di Champions anche il regolamento delle partite in casa e in trasferta: le squadre affrontate tra le mura amiche non verranno anche affrontate fuori e viceversa.