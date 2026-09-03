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Calhanoglu Caqueret Como InterGetty Images
Marco Trombetta

Sorpresa Caqueret, lascia il Como? Fabregas non lo ha inserito nella lista Champions

Calciomercato
Como

Non c'è Maxence Caqueret nella lista Champions del Como: un'esclusione piuttosto sorprendente che spinge il centrocampista verso la cessione.

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"Non vedo un Como senza Caqueret", aveva detto Fabregas qualche giorno fa. Eppure il centrocampista francese non è stato inserito nella lista UEFA per la Champions League.

Un indizio che fa propendere verso una cessione dell'ultim'ora.

  • CAQUERET FUORI DALLA LISTA CHAMPIONS

    Il Como non ha ancora presentato la lista UEFA ufficiale, ma secondo 'La Provincia' ci sono due esclusi: uno è il nuovo arrivo Kambwala e l'altro è appunto Maxence Caqueret.

    Una scelta sorprendente, considerata l'importanza di Caqueret nella scorsa stagione, conclusa con 30 presenze complessive, 2 goal e 5 assist.

    Gli arrivi di Milla e Ricci, oltre a quella di Liberali, hanno però evidentemente chiuso lo spazio al centrocampista ex Lione, che ora è pronto a lasciare Como.

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  • DOVE PUO' ANDARE CAQUERET

    Il calciomercato in gran parte dell'Europa è chiuso, ma ci sono ancora un po' di finestre aperte.

    In Turchia, per esempio, si chiude giorno 4 e il solito Besiktas ha già chiesto informazioni su Caqueret.

    Poi ci sono le opzioni Portogallo e Arabia Saudita, l'ultimo a chiudere tra quelli più importanti con deadline al 6 settembre.

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