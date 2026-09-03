Sorpresa Caqueret, lascia il Como? Fabregas non lo ha inserito nella lista Champions

"Non vedo un Como senza Caqueret", aveva detto Fabregas qualche giorno fa. Eppure il centrocampista francese non è stato inserito nella lista UEFA per la Champions League.
Un indizio che fa propendere verso una cessione dell'ultim'ora.
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"Non vedo un Como senza Caqueret", aveva detto Fabregas qualche giorno fa. Eppure il centrocampista francese non è stato inserito nella lista UEFA per la Champions League.
Un indizio che fa propendere verso una cessione dell'ultim'ora.
Il Como non ha ancora presentato la lista UEFA ufficiale, ma secondo 'La Provincia' ci sono due esclusi: uno è il nuovo arrivo Kambwala e l'altro è appunto Maxence Caqueret.
Una scelta sorprendente, considerata l'importanza di Caqueret nella scorsa stagione, conclusa con 30 presenze complessive, 2 goal e 5 assist.
Gli arrivi di Milla e Ricci, oltre a quella di Liberali, hanno però evidentemente chiuso lo spazio al centrocampista ex Lione, che ora è pronto a lasciare Como.
Il calciomercato in gran parte dell'Europa è chiuso, ma ci sono ancora un po' di finestre aperte.
In Turchia, per esempio, si chiude giorno 4 e il solito Besiktas ha già chiesto informazioni su Caqueret.
Poi ci sono le opzioni Portogallo e Arabia Saudita, l'ultimo a chiudere tra quelli più importanti con deadline al 6 settembre.
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