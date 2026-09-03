Sorpresa Caqueret, lascia il Como? Fabregas non lo ha inserito nella lista Champions

Il Como non ha ancora presentato la lista UEFA ufficiale, ma secondo 'La Provincia' ci sono due esclusi: uno è il nuovo arrivo Kambwala e l'altro è appunto Maxence Caqueret.

Una scelta sorprendente, considerata l'importanza di Caqueret nella scorsa stagione, conclusa con 30 presenze complessive, 2 goal e 5 assist.

Gli arrivi di Milla e Ricci, oltre a quella di Liberali, hanno però evidentemente chiuso lo spazio al centrocampista ex Lione, che ora è pronto a lasciare Como.