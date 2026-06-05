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Alexander Sorloth 2025GETTY
Lelio Donato

Sorloth è l'attaccante giusto per la Juventus? Carriera e rendimento dell'obiettivo bianconero: dagli anni in Norvegia all'Atletico Madrid

Calciomercato
Juventus

La Juventus avrebbe individuato in Alexander Sorloth il profilo giusto per sostituire Dusan Vlahovic. Il norvegese non è più giovanissimo ma ha costi accessibili e voglia di riscatto dopo una carriera di alti e bassi.

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Salutato definitivamente Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà Torino a parametro zero, la Juventus si è subito messa alla ricerca di un nuovo numero 9.

Il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Alexander Sorloth, imponente attaccante norvegese che all'Atletico Madrid non ha trovato lo spazio sperato.

Sorloth non è più giovanissimo ma ha fisico, esperienza e fame: tutte caratteristiche che Spalletti cerca in attacco dove sia David che Openda non hanno convinto (eufemismo).

Allo stesso tempo il norvegese non è mai stato il bomber titolare di un top club. Anche se i suoi goal, spesso pesanti, li ha sempre segnati.


  • LE CARATTERISTICHE DI SORLOTH

    Alexander Sorloth è un attaccante fisico di quelli capaci di lavorare spalle alla porta per i compagni e fare a sportellate con i difensori avversari. Mancino di piede e molto bravo di testa, usa bene anche il destro.

    Il profilo, insomma, sembra quello ideale per la Juventus che nella scorsa stagione ha patito a lungo l'assenza di un 9 con queste caratteristiche.

    Spalletti lo definirebbe probabilmente uno con la "faccia da c**zo" mentre Simeone qualche tempo lo aveva ribattezzato "sicario". Entrambe definizioni non troppo simpatiche fuori dal rettangolo verde, che però diventano grandi complimenti limitandosi al calcio.

    Sorloth, che farà 31 anni il prossimo dicembre, è uno a cui nessuno ha regalato niente durante la sua carriera. Una carriera, come dicevamo, fatta di alti e bassi.

    La Juventus potrebbe quindi essere l'ultima grande occasione per dimostrare di poter essere l'attaccante titolare di una big. La fame, insomma, non dovrebbe mancargli.



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  • UNA CARRIERA DI ALTI E BASSI

    La carriera di Sorloth, oggi partner di Haaland con la Norvegia ai Mondiali, è iniziata in patria.

    Prima al Rosenborg, poi al Bodo/Glimt dove esplode realizzando 14 goal in ventinove presenze tra campionato e coppa. Il trasferimento in Olanda, al Groninger, però non funziona.

    Va decisamente meglio al Midtjylland: in Danimarca resta appena cinque mesi segnando 14 reti tanto che su di lui piomba il Crystal Palace. L'esperienza inglese di Sorloth è negativa. Gioca poco e segna pochissimo.

    L'attaccante norvegese rinasce di nuovo in Turchia dove con la maglia del Trabzonspor nel 2019/20 segna ventiquattro goal e si laurea capocannoniere della Super Lig. Dopo una breve esperienza in Bundesliga col Lipsia si trasferisce in Spagna.

    Prima alla Real Sociedad, poi al Villarreal con cui segna 23 goal in 34 presenze e si guadagna la chiamata dell'Atletico Madrid. In due stagioni mette insieme 44 goal in 107 presenze complessive.

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  • LE STAGIONI ALL'ATLETICO MADRID

    Ma com'è andata l'ultima stagione di Sorloth all'Atletico Madrid?

    Nonostante non fosse considerato un titolarissimo, il norvegese ha giocato parecchio e segnato abbastanza.

    In totale ha messo insieme ben cinquantaquattro presenze con i Colchoneros tra tutte le competizioni con venti goal di cui tredici in Liga.

    Sorloth ha spesso segnato goal pesanti, come quelli contro il Real Madrid sia in Liga che in Supercoppa di Spagna. E spesso nei finali di gara quando Simeone lo gettava nella mischia per la zampata decisiva.

    Meglio, molto meglio, aveva fatto nella sua prima stagione all'Atletico quando i goal solo in campionato erano stati addirittura venti a cui aggiungerne altri quattro in Copa del Re.


  • COSTO E INGAGGIO ALLA PORTATA

    Poi c'è il fattore economico che, specie in una stagione che vedrà la Juventus fuori dalla Champions League, non è un dettaglio.

    Sorloth non è considerato incedibile dall'Atletico Madrid che è disposto a lasciarlo partire per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro.

    Inoltre i Colchoneros vorrebbero trattenere Nico Gonzalez, rientrato alla Juventus dopo una buona stagione a Madrid. L'argentino non vuole restare a Torino e spinge per tornare da Simeone.

    Non è escluso quindi che le due società possano imbastire uno scambio quasi alla pari che riporti Nico Gonzalez all'Atletico e Sorloth alla Juventus.

    Peraltro anche l'ingaggio del norvegese, da 3 milioni di euro netti a stagione, è pienamente alla portata per la società bianconera.

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