Sorloth è l'attaccante giusto per la Juventus? Carriera e rendimento dell'obiettivo bianconero: dagli anni in Norvegia all'Atletico Madrid

Alexander Sorloth è un attaccante fisico di quelli capaci di lavorare spalle alla porta per i compagni e fare a sportellate con i difensori avversari. Mancino di piede e molto bravo di testa, usa bene anche il destro.

Il profilo, insomma, sembra quello ideale per la Juventus che nella scorsa stagione ha patito a lungo l'assenza di un 9 con queste caratteristiche.

Spalletti lo definirebbe probabilmente uno con la "faccia da c**zo" mentre Simeone qualche tempo lo aveva ribattezzato "sicario". Entrambe definizioni non troppo simpatiche fuori dal rettangolo verde, che però diventano grandi complimenti limitandosi al calcio.

Sorloth, che farà 31 anni il prossimo dicembre, è uno a cui nessuno ha regalato niente durante la sua carriera. Una carriera, come dicevamo, fatta di alti e bassi.

La Juventus potrebbe quindi essere l'ultima grande occasione per dimostrare di poter essere l'attaccante titolare di una big. La fame, insomma, non dovrebbe mancargli.







