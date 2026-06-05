Sorloth è l'attaccante giusto per la Juventus? Carriera e rendimento dell'obiettivo bianconero: dagli anni in Norvegia all'Atletico Madrid

Salutato definitivamente Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il contratto in scadenza e lascerà Torino a parametro zero, la Juventus si è subito messa alla ricerca di un nuovo numero 9.
Il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Alexander Sorloth, imponente attaccante norvegese che all'Atletico Madrid non ha trovato lo spazio sperato.
Sorloth non è più giovanissimo ma ha fisico, esperienza e fame: tutte caratteristiche che Spalletti cerca in attacco dove sia David che Openda non hanno convinto (eufemismo).
Allo stesso tempo il norvegese non è mai stato il bomber titolare di un top club. Anche se i suoi goal, spesso pesanti, li ha sempre segnati.