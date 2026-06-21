L'unica certezza, fin qui, è data da chi nella prossima stagione non ci sarà: Dusan Vlahovic alla fine non ha rinnovato, il tira e molla si è concluso così e la Juventus non potrà più contare su di lui.

Per il resto, l'attacco di Luciano Spalletti è in alto mare. Roba da "lavori in corso", sia in entrata che in uscita, con una miriade di possibilità pronte a diventare realtà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, o almeno fino alla conclusione della finestra estiva di mercato.

Cosa sta succedendo a Torino? Il quadro generale di una situazione che, nonostante qualche cosa sembrasse essersi sbloccata nelle scorse settimane, ancora non ha proposto cambiamenti concreti.