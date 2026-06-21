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Sorloth Kolo MuaniGetty Images
Stefano Silvestri

Sorloth bloccato, Kolo Muani, la situazione di David e Openda: l'attacco della Juventus è da "lavori in corso"

Calciomercato
Serie A
Juventus

Dopo l'addio di Vlahovic, che non ha rinnovato il contratto in scadenza, tutto può accadere nel reparto offensivo di Spalletti. Che intanto non sa ancora su chi potrà contare nella prossima stagione.

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L'unica certezza, fin qui, è data da chi nella prossima stagione non ci sarà: Dusan Vlahovic alla fine non ha rinnovato, il tira e molla si è concluso così e la Juventus non potrà più contare su di lui.

Per il resto, l'attacco di Luciano Spalletti è in alto mare. Roba da "lavori in corso", sia in entrata che in uscita, con una miriade di possibilità pronte a diventare realtà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, o almeno fino alla conclusione della finestra estiva di mercato.

Cosa sta succedendo a Torino? Il quadro generale di una situazione che, nonostante qualche cosa sembrasse essersi sbloccata nelle scorse settimane, ancora non ha proposto cambiamenti concreti.

  • SORLOTH BLOCCATO

    Ma Alexander Sorloth alla fine non arriva più? Non proprio. Solo che le previsioni di chi considerava già fatto e finito un affare leggermente più complesso non sono andate a buon fine.

    L'attaccante norvegese, che attualmente è impegnato ai Mondiali con la propria Nazionale, alla fine non dovrebbe rimanere all'Atletico Madrid. La Juve ha accelerato, si è avvicinata alle richieste dei Colchoneros ma ancora non le ha soddisfatte. Anche l'intesa con il calciatore è ancora da trovare.

    L'Atletico chiede una trentina di milioni di euro per lasciar partire Sorloth a titolo definitivo. E come noto nell'operazione potrebbe entrare Nico Gonzalez, che non è stato riscattato dagli spagnoli ma che ha già fatto sapere di non voler tornare a Torino.

    Le ultime danno anche il Napoli su Sorloth: una potenziale concorrente in più per la Juventus, già insidiata anche dal Fenerbahçe. L'ex Allegri, però, deve prima risolvere il rebus Lukaku per fiondarsi eventualmente sul norvegese.

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  • KOLO MUANI ANCORA PRIMA SCELTA

    Ricordate quando a gennaio Spalletti pronunciava un secco "o Kolo Muani o nessuno"? Ecco: alla fine in bianconero non è arrivato nessuno. Ma ora la situazione è destinata a cambiare.

    La Juventus sta nuovamente trattando l'attaccante del PSG, tornato dal deludente prestito al Tottenham, come una priorità assoluta. Ha ottimi ricordi di lui, il suo apporto è stato fondamentale nella seconda parte del 2024/2025 per portare la squadra di Tudor in Champions League.

    L'eventuale arrivo di Kolo Muani non escluderebbe quello di Sorloth, peraltro. La Juve vuole entrambi e ha intenzione di operare un doppio innesto nell'attacco di Spalletti.

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  • Nicolas Jackson Chelsea 2025Getty

    LE ALTERNATIVE

    Certo, il rischio che Kolo Muani alla fine non indossi la maglia della Juventus, come già accaduto 12 mesi fa e poi nel mercato invernale, c'è. Specialmente se il PSG non accetterà di cedere l'ex giocatore dell'Eintracht Francoforte in prestito con diritto di riscatto, come da desideri bianconeri.

    A quel punto la Juve dovrebbe forzatamente fiondarsi altrove. Con le alternative venute alle luce in questi giorni destinate a prendere sempre più piede nelle gerarchie.

    C'è Omar Marmoush del Manchester City. C'è Nico Jackson del Chelsea, ma in prestito al Bayern nella scorsa stagione. C'è pure Ricardo Pepi del PSV. Ma tutti sono da considerare delle seconde, se non terze scelte, rispetto ai due obiettivi principali: Sorloth e Kolo Muani, appunto.

  • DAVID E OPENDA, CHI RESTA?

    E tra quelli che già ci sono, chi lascerà la Juventus e chi invece continuerà a farne parte? La classica domanda da un milione di dollari.

    Jonathan David ha dato splendide risposte ai Mondiali con la tripletta al Qatar, ma contro la Bosnia aveva deluso. Così come ha deluso per quasi tutta la stagione con la casacca bianconera, tranne qualche momento isolato.

    Peggio ancora ha fatto Lois Openda, che non ha giustificato minimamente il super investimento per strapparlo al Lipsia. Un rendimento scadente che, a differenza del canadese, gli è costato la chiamata per i Mondiali.

    Openda piace al Lione ed è destinato a non avere una seconda chance alla Juve, che cercherà se non altro di limitare i danni economici. Mentre è da comprendere il futuro di David. Il quale pare avere se non altro qualche chance in più di rimanere, anche se dovessero arrivare Kolo Muani e Sorloth.

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