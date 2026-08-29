"Sono preoccupato per Thuram", la confessione di Spalletti: le ultime sulle condizioni del francese e chi può arrivare a centrocampo dopo il rifiuto di Kessié

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Alla Juventus è già scattato un allarme ma non riguarda l'infortunio di Kenan Yildiz.
Quella del turco, certo, è un'assenza pesantissima a cui però Spalletti può sopperire grazie alla grande abbondanza nel reparto offensivo.
Diverso è il discorso per quanto riguarda il centrocampo visto che contro il Parma, di fatto, il tecnico avrà a disposizione solo tre giocatori di ruolo.
A preoccupare Spalletti sono soprattutto le condizioni di Khephren Thuram. Non a caso la Juventus ha cercato di portare Franck Kessié a Torino. Operazione però ormai definitivamente saltata.