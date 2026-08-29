"Sono preoccupato per Thuram", la confessione di Spalletti: le ultime sulle condizioni del francese e chi può arrivare a centrocampo dopo il rifiuto di Kessié

Alla vigilia di Juventus-Parma il tecnico ha espresso pubblicamente la sua preoccupazione per le condizioni di Khephren Thuram.

"Sono preoccupato perché lui ha il livello da Juventus. Che ora ci sia un passo indietro su questa situazione mi preoccupa, perché è passata tutta l'estate" ha sottolineato Spalletti.

Ma di cosa soffre il centrocampista francese? Dopo la panchina di Frosinone alla prima giornata, non è stato neppure convocato per Juventus-Parma. In realtà Thuram si trascina da tempo una sindrome femuro-rotulea che ne aveva già pesantemente condizionato il rendimento e l'utilizzo nella seconda parte della scorsa stagione.

Nei prossimi giorni il giocatore si recherà a Lione per un consulto specialistico che chiarirà meglio modalità e tempi di recupero dall'infortunio. Il rischio è quello di un lungo stop.