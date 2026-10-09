"Sono curioso, voglio capire": Aquilani ritrova Cisse in Sassuolo-Milan, la stagione insieme a Catanzaro

Alberto Aquilani, oggi tecnico del Sassuolo, è l'allenatore che di fatto ha lanciato Cisse.

E alla vigilia della sfida contro il Milan non ha nascosto di voler continuare a seguire il percorso di crescita del giocatore rossonero.

"Chi mi incuriosisce di più tra i giocatori degli altri? I giovani in rampa di lancio, come Cisse del Milan perché voglio capirne l’evoluzione. Penso a Favasuli al Napoli, Liberali al Como e alla crescita del nostro Bakola" ha dichiarato Aquilani.

Tutti giocatori che peraltro Aquilani ha allenato l'anno scorso al Catanzaro, visto che di quella rosa facevano parte oltre a Cisse sia Favasuli che Liberali.

"Che effetto mi fa vederli? Mi fa piacere perché sono ragazzi che ho vissuto in un momento particolare della loro carriera, molto giovani, in una piazza importante come Catanzaro. Vedere che oggi si trovano in questi palcoscenici mi fa piacere.

So quanto hanno lavorato e sofferto. Sono tre storie diverse ma quando vedi questi ragazzi che si tolgono queste soddisfazioni è motivo di orgoglio" ha ricordato il tecnico a 'Sky Sport'.