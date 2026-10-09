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Alphadjo CisseGetty
Lelio Donato

"Sono curioso, voglio capire": Aquilani ritrova Cisse in Sassuolo-Milan, la stagione insieme a Catanzaro

Serie A
Sassuolo vs Milan
Sassuolo
Milan

Alphadjio Cisse è una delle grandi rivelazioni di questo inizio di stagione col Milan dopo la stagione in Serie B nel Catanzaro di Alberto Aquilani, che ora lo ritrova da avversario alla guida del Sassuolo.

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Uno degli uomini più attesi di Sassuolo-Milan è sicuramente Alphadjo Cisse.

Il giovane talento rossonero, protagonista nelle prime giornate di campionato, si è messo in mostra anche con l'Under 21 durante la sosta.

E probabilmente troverà ancora più spazio nelle prossime settimane a causa del grave infortunio di Saelemaekers, che priva Amorim di un'alternativa sulla trequarti.

La sfida contro il Sassuolo sarà peraltro molto particolare per Cisse, che ritrova sulla panchina degli avversari l'allenatore che nella scorsa stagione lo ha di fatto lanciato, ovvero Alberto Aquilani.

  • LA STAGIONE DI CISSE AL CATANZARO

    Ma com'è andata la stagione di Alphadjio Cisse al Catanzaro.

    A scommettere sulle sue qualità sono il direttore sportivo Ciro Polito e Alberto Aquilani, che lo schiera spesso titolare nelle prime giornate dello scorso campionato di Serie B.

    Cisse mette così insieme ben ventidue presenze con cinque goal, tra cui una doppietta alla Reggiana. E un assist. Numeri che convincono il Milan ad acquistarlo durante il mercato di gennaio.

    Poco dopo però, come detto sopra, la stagione di Cisse si interrompe bruscamente causa infortunio che gli impedisce di tornare in campo col Catanzaro e gli fa saltare i playoff.

  • LA SVOLTA A GENNAIO E L'INFORTUNIO

    Alphadjo Cisse viene acquistato dal Milan a gennaio 2026, quando milita già nelle file del Catanzaro in Serie B.

    Il suo cartellino era di proprietà del Verona a cui i rossoneri versano otto milioni di euro più bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

    Si tratta di un investimento per il futuro da parte del Milan, che decide di lasciare Cisse al Catanzaro fino al termine della stagione.

    Stagione che però per il giovane talento italiano termina con largo anticipo a causa di un serio infortunio muscolare.

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  • LA STIMA DI AQUILANI

    Alberto Aquilani, oggi tecnico del Sassuolo, è l'allenatore che di fatto ha lanciato Cisse.

    E alla vigilia della sfida contro il Milan non ha nascosto di voler continuare a seguire il percorso di crescita del giocatore rossonero.

    "Chi mi incuriosisce di più tra i giocatori degli altri? I giovani in rampa di lancio, come Cisse del Milan perché voglio capirne l’evoluzione. Penso a Favasuli al Napoli, Liberali al Como e alla crescita del nostro Bakola" ha dichiarato Aquilani.

    Tutti giocatori che peraltro Aquilani ha allenato l'anno scorso al Catanzaro, visto che di quella rosa facevano parte oltre a Cisse sia Favasuli che Liberali.

    "Che effetto mi fa vederli? Mi fa piacere perché sono ragazzi che ho vissuto in un momento particolare della loro carriera, molto giovani, in una piazza importante come Catanzaro. Vedere che oggi si trovano in questi palcoscenici mi fa piacere.

    So quanto hanno lavorato e sofferto. Sono tre storie diverse ma quando vedi questi ragazzi che si tolgono queste soddisfazioni è motivo di orgoglio" ha ricordato il tecnico a 'Sky Sport'.

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  • I NUMERI DI CISSE COL MILAN

    Alphadjio Cisse, come dicevamo, è stato fin qui la grande rivelazione dell'inizio di stagione.

    Ruben Amorim fin dal ritiro estivo ha deciso di concedergli fiducia intravedendo in lui le potenzialità per diventare un giocatore importante al Milan.

    Partito titolare in tre delle prime cinque giornate di campionato, Cisse ha già segnato due goal pesanti contro Torino e Juventus.

    Nelle prossime settimane, in seguito al serio infortunio di Saelemaekers, il talento rossonero potrebbe trovare ancora più spazio come trequartista di sinistra.

    Un ruolo che gli permette di sfruttare le sue migliori qualità e di rendersi pericoloso quando cerca la conclusione a rete col piede destro.

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