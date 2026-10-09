"Sono curioso, voglio capire": Aquilani ritrova Cisse in Sassuolo-Milan, la stagione insieme a Catanzaro

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Uno degli uomini più attesi di Sassuolo-Milan è sicuramente Alphadjo Cisse.
Il giovane talento rossonero, protagonista nelle prime giornate di campionato, si è messo in mostra anche con l'Under 21 durante la sosta.
E probabilmente troverà ancora più spazio nelle prossime settimane a causa del grave infortunio di Saelemaekers, che priva Amorim di un'alternativa sulla trequarti.
La sfida contro il Sassuolo sarà peraltro molto particolare per Cisse, che ritrova sulla panchina degli avversari l'allenatore che nella scorsa stagione lo ha di fatto lanciato, ovvero Alberto Aquilani.