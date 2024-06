L'Inter sta per ufficializzare Josep Martinez dal Genoa: raggiungerà Sommer nel roster dei portieri nerazzurri.

L'Inter sta per accogliere il suo nuovo portiere: è praticamente fatta per l'ingaggio di Josep Martinez, in arrivo dal Genoa.

Manca soltanto l'ufficialità per l'approdo dello spagnolo a Milano, dove troverà Yann Sommer, titolare indiscusso della porta nella passata stagione.

Ma chi, tra l'estremo difensore svizzero e Martinez, sarà il titolare scelto da Simone Inzaghi per la stagione 2024/25?