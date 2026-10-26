Solo il Dortmund meglio della Lazio: Gattuso ha blindato la difesa, Mandas protagonista

Il greco sta tenendo un rendimento super. L’anno scorso era arrivato ad andare via da Roma: chiuso da Provedel e Motta, aveva chiesto la cessione, sposando la causa del Bournemouth. Anche in Inghilterra, però, nonostante i 3 milioni di euro spesi della Cherries per portarselo a casa, non era stato utilizzato molto, mancando il riscatto da parte dei rossoneri.

Tornato alla Lazio, Mandas si è preso la titolarità, passando dall'essere un'incognita a diventare un titolare inamovibile e il vero e proprio protagonista di questo momento d'oro della retroguardia, con interventi spesso decisivi. E oggi è il portiere meno battuto della Serie A.