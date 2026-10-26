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Matteo Occhiuto

Solo il Dortmund meglio della Lazio: Gattuso ha blindato la difesa, Mandas protagonista

Serie A
Lazio
C. Mandas

Dalla crescita di Mandas alla solidità di Šutalo: li biancocelesti sono una fortezza quasi insuperabile, solo i tedeschi hanno fatto meglio fra i 5 campionati top.

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Primato in classifica e numeri difensivi al top in Europa. La Lazio continua a volare e Gattuso non può che essere fiero di questo straordinario rendimento.

Sotto la guida dell’ex CT della Nazionale, i biancocelesti hanno messo il lucchetto alla propria porta, subendo solamente 5 reti in Serie A, l’ultimo ininfluente contro il Parma nel recupero.

Merito, un po’, di tutti: dalla figura proprio di Gattuso a quelle dei calciatori, dai difensori al portiere Mandas, completamente riscattato dopo le difficoltà dell’anno scorso. 


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  • MANDAS, DAL PRESTITO ALLA TITOLARITÀ

    Il greco sta tenendo un rendimento super. L’anno scorso era arrivato ad andare via da Roma: chiuso da Provedel e Motta, aveva chiesto la cessione, sposando la causa del Bournemouth. Anche in Inghilterra, però, nonostante i 3 milioni di euro spesi della Cherries per portarselo a casa, non era stato utilizzato molto, mancando il riscatto da parte dei rossoneri.

    Tornato alla Lazio, Mandas si è preso la titolarità, passando dall'essere un'incognita a diventare un titolare inamovibile e il vero e proprio protagonista di questo momento d'oro della retroguardia, con interventi spesso decisivi. E oggi è il portiere meno battuto della Serie A.

  • SS Lazio v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    LA CONSACRAZIONE DI FLORIANI

    A brillare, poi, è anche Romano Floriani Mussolini. Cresciuto nel vivaio e maturato in prestito, il laterale biancoceleste è uno dei simboli dell’ottima partenza biancoceleste. Sempre concentrato, sempre pronto: Gattuso ha costruito anche su di lui l‘equilibrio tattico della squadra, vista la sua ottima dote sia in chiusura che nell’attaccare la metà campo avversaria. 

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  • Nuno Tavares LazioGetty Images

    NUNO TAVARES RITROVATO, SUTALO GIÀ CERTEZZA

    Fra coloro che si stanno particolarmente distinguendo, poi, c’è Nuno Tavares. Con Sarri era finito ai margini, anche per un fisico che spesso lo ha tradito. Gattuso, invece, ha saputo rimetterlo a posto dal punto di vista fisico e mentale, regalandosi un rendimento sopra le righe. Fra i nuovi, invece, il più convincente impatto è quello di Josip Šutalo. Arrivato con grandi aspettative, il centrale croato si è calato subito nella parte, dimostrandosi un calciatore moderno, pulito negli interventi, dominante nel gioco aerea e già leader indiscusso del reparto arretrato.

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  • Loftus-Cheek Lazio MilanGetty Images

    SOLO IL BORUSSIA MEGLIO DELLA LAZIO

    Se si allarga lo sguardo all’aspetto numerico, si scopre come le statistiche coronino il lavoro di Gattuso. La Lazio ha subito, come detto, solamente 5 goal, se si prendono in esame i 5 campionati top in Europa. Ad aver fatto meglio è solamente il Borussia Dortmund, con 4 reti al passivo, con i biancocelesti che pareggiano il conto dei goal presi di Arsenal e Lione. Numeri top, primato, qualità: l’aquila biancoceleste continua a volare. 


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