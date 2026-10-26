Solo il Dortmund meglio della Lazio: Gattuso ha blindato la difesa, Mandas protagonista

Primato in classifica e numeri difensivi al top in Europa. La Lazio continua a volare e Gattuso non può che essere fiero di questo straordinario rendimento.
Sotto la guida dell’ex CT della Nazionale, i biancocelesti hanno messo il lucchetto alla propria porta, subendo solamente 5 reti in Serie A, l’ultimo ininfluente contro il Parma nel recupero.
Merito, un po’, di tutti: dalla figura proprio di Gattuso a quelle dei calciatori, dai difensori al portiere Mandas, completamente riscattato dopo le difficoltà dell’anno scorso.
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