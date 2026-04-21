Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Solo il Barcellona nel futuro di Flick: "Voglio rinnovare, sarà l'ultimo passo della mia carriera"

LaLiga
Barcellona

L'allenatore del Barcellona, Hansi Flick, svela: "Sogno di vincere la Champions qui e di esserci ancora quando il Camp Nou sarà finito".

Pubblicità

Messa alle spalle l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid, il Barcellona torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderlo c'è un'altra sfida importante: quella con il Certa Vigo.

I Blaugrana comandano la classifica della Liga con nove punti di vantaggio sul Real Madrid e andranno dunque a caccia di quel risultato che possa avvicinarli ulteriormente al titolo di campioni di Spagna.

Hansi Flick, presentando la gara, ha parlato del momento che sta vivendo il Barça ed anche del suo futuro.

  • "DOLOROSA L'ELIMINAZIONE DALLA CHAMPIONS"

    "Ogni stagione è un percorso, la nostra squadra è giovane e una sconfitta può capitare. L'eliminazione dalla Champions League è stata dolorosa, ma ora dobbiamo dare il massimo nelle prossime partite. Sono orgoglioso della mia squadra, ma dobbiamo migliorare e il campionato non è ancora finito. Non sarà facile, ma vogliamo dare tutto e giocarcela al meglio".

    • Pubblicità

  • "VOGLIO ESSERE QUI QUANDO FINIRANNO IL CAMP NOU"

    "Per me vincere la Champions League con il Barcellona resta un sogno enorme. Io vorrei due cose ed una è vincere qui la Champions. Per farlo dovremo prendere le decisioni giuste sul mercato, c'è un potenziale da migliorare. La seconda cosa che vorrei è essere ancora l'allenatore del Barcellona quando il Camp Nou sarà finito. Ovviamente dipenderà dai risultati, ma io sto facendo del mio meglio e sono molto felice di come stanno andando le cose. Qui c'è una grande famiglia e dobbiamo concentrarci su ciò che resta da fare".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "IL BARCELLONA L'ULTIMO PASSO DELLA MIA CARRIERA"

    "Il mio piano è quello di rinnovare col Barcellona, sono sincero. Questo sarà l'ultimo masso della mia carriera. Ho trascorso momenti fantastici con la Nazionale e con il Bayern, ma qui sento che tutto intorno a me è il meglio possibile. Guardando alla mia carriera e alla mia famiglia sono molto felice. Le sensazioni sono fantastiche, l'atmosfera nello spogliatoio è meravigliosa e la Champions League è una motivazione. Dobbiamo restare uniti e riprovarci, speriamo che accada molto presto".

  • "NON PARLIAMO DI MERCATO"

    "Parlo con Deco tutti i giorni, ci stiamo già concentrando sulla prossima stagione. Non è il momento di parlare di mercato e di un nuovo centravanti, adesso abbiamo bisogno di tutti e poi analizzeremo la cosa. Abbiamo le idee chiare, ma non è questo il momento di discuterne".

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Barcellona crest
Barcellona
BAR
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL