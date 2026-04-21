Solo il Barcellona nel futuro di Flick: "Voglio rinnovare, sarà l'ultimo passo della mia carriera"

Messa alle spalle l'eliminazione dalla Champions League per mano dell'Atletico Madrid, il Barcellona torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderlo c'è un'altra sfida importante: quella con il Certa Vigo.
I Blaugrana comandano la classifica della Liga con nove punti di vantaggio sul Real Madrid e andranno dunque a caccia di quel risultato che possa avvicinarli ulteriormente al titolo di campioni di Spagna.
Hansi Flick, presentando la gara, ha parlato del momento che sta vivendo il Barça ed anche del suo futuro.