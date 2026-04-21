Solo il Barcellona nel futuro di Flick: "Voglio rinnovare, sarà l'ultimo passo della mia carriera"

"Il mio piano è quello di rinnovare col Barcellona, sono sincero. Questo sarà l'ultimo masso della mia carriera. Ho trascorso momenti fantastici con la Nazionale e con il Bayern, ma qui sento che tutto intorno a me è il meglio possibile. Guardando alla mia carriera e alla mia famiglia sono molto felice. Le sensazioni sono fantastiche, l'atmosfera nello spogliatoio è meravigliosa e la Champions League è una motivazione. Dobbiamo restare uniti e riprovarci, speriamo che accada molto presto".