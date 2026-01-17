Solidità e un solo impegno stagionale: perché il Milan può davvero credere allo Scudetto

In una Serie A in cui si segna poco, il Milan può vantare il secondo miglior attacco con 33 reti all'attivo: solo l'Inter ha fatto meglio, con dieci goal in più a certificare il dominio offensivo della squadra di Chivu.

A questo dato, si aggiunge quello della seconda miglior difesa con 16 reti al passivo, in coabitazione con Lazio, Juventus e Como: 7 di queste sono arrivate in trasferta, dove il 'Diavolo' è sempre riuscito a uscire dal campo con almeno un punto in tasca.

Merito anche della tenacia che spesso e volentieri ha permesso di evitare l'esito della sconfitta: sono 13 i punti guadagnati da situazione di svantaggio, un record in questa Serie A.