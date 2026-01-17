Solidità e un solo impegno stagionale: perché il Milan può davvero credere allo Scudetto

La vittoria di Como è una di quelle che possono cambiare l'indirizzo di una stagione: Milan per larghi tratti dominato dalla squadra di Fabregas, ma capace comunque di assestare i colpi decisivi per l'1-3 finale.
Risultato bugiardo al 'Sinigaglia', degno rappresentante della filosofia trasmessa da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi: cinismo a livelli spietati e, soprattutto, tanta resilienza, termine che dalle parti di Milanello sembra andare per la maggiore.
Il distacco dall'Inter capolista è di tre lunghezze, divario non incolmabile per una serie di motivi: perché il Milan può davvero credere al grande colpo dello Scudetto in questa stagione.