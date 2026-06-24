Sfumato Marco Palestra l'Inter volta pagina, e continua a lavorare su altri obiettivi. In attesa di capire su quale esterno destro concentrarsi per il dopo Dumfries - il nome più caldo è quello di Cambiaso della Juventus - i nerazzurri sono concentrati anche sul rinforzare il reparto difensivo. A meno di colpi di scena Acerbi e de Vrij andranno via, su Bastoni continuano i rumors di mercato ma al momento non c'è nulla di concreto. L'idea della società è quella di ringiovanire la difesa e uno degli obiettivi per i quali Marotta e Ausilio stanno spingendo è Oumar Solet.
Solet all'Inter si complica: l'Atletico Madrid entra in corsa e tenta il sorpasso sui nerazzurri
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ACCORDO INTER-SOLET, LA TRATTATIVA CON L'UDINESE
Il profilo del centrale classe 2000 dell'Udinese piaceva già da quando giocava nel Lipsia, gli osservatori dell'Inter hanno monitorato costantemente la sua crescita e ora è arrivato il momento in cui si può provare ad affondare il colpo. Con il giocatore c'è già un accordo verbale e nelle scorse settimane ci sono stati dei colloqui con l'Udinese per provare a diminuire la forbice tra la richiesta e l'offerta pensata dai nerazzurri. Al momento di proposte ufficiali non ne sono arrivate, l'Inter vorrebbe mettere sul piatto 15 milioni di parte fissa più bonus e magari un giovane come possibile contropartita, i bianconeri per far partire il centrale francese con il contratto in scadenza tra un anno vogliono 30 milioni.
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ATLETICO MADRID SU SOLET
Occhio anche alla concorrenza, soprattutto all'estero, perché secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport bisogna registrare un interessamento concreto dell'Atletico Madrid, che nei giorni scorsi si è fatto avanti per Solet. Il club spagnolo potrebbe presentare presto una proposta scritta all'Udinese, con l'Inter che dovrà stare attenta a non rischiare un Palestra-bis: anche con l'esterno dell'Atalanta, infatti, c'era un'intesa totale verbale, ma il blitz del Chelsea nelle ultime ore è stato decisivo per convincere il ragazzo che presto andrà in Inghilterra per visite mediche e firma.
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