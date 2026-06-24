Solet all'Inter si complica: l'Atletico Madrid entra in corsa e tenta il sorpasso sui nerazzurri

Sfumato Marco Palestra l'Inter volta pagina, e continua a lavorare su altri obiettivi. In attesa di capire su quale esterno destro concentrarsi per il dopo Dumfries - il nome più caldo è quello di Cambiaso della Juventus - i nerazzurri sono concentrati anche sul rinforzare il reparto difensivo. A meno di colpi di scena Acerbi e de Vrij andranno via, su Bastoni continuano i rumors di mercato ma al momento non c'è nulla di concreto. L'idea della società è quella di ringiovanire la difesa e uno degli obiettivi per i quali Marotta e Ausilio stanno spingendo è Oumar Solet.