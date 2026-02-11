Getty
"Smettila di parlare dell'Arsenal!" - Thomas Frank ha fatto arrabbiare i giocatori del Tottenham con i suoi "continui" discorsi sui rivali del nord di Londra.
Pubblicità
Frank licenziato dagli Spurs
La sconfitta casalinga per 2-1 del Tottenham contro il Newcastle nella Premier League martedì sera si è rivelata l'ultima partita di Frank alla guida degli Spurs. Il club ha confermato che il danese è stato sollevato dal suo incarico all'indomani dell'ennesima sconfitta. Gli Spurs non hanno ancora ottenuto una sola vittoria in Premier League nel 2026 e ora si trovano a soli cinque punti dalla zona retrocessione. A peggiorare le cose per i tifosi degli Spurs, i rivali dell'Arsenal sono attualmente in testa alla classifica, sono arrivati in finale di Carabao Cup e sono anche in testa alla classifica della Champions League nella fase a gironi.
Il cambiamento potrebbe essere stato uno shock per Frank, che dopo la partita contro il Newcastle aveva dichiarato di essere convinto che avrebbe continuato. Ha detto a Sky Sports: "Sì, ne sono convinto. Capisco la domanda. È facile puntare il dito contro di me, ma non è mai solo colpa dell'allenatore, della proprietà, dei giocatori o dello staff. È colpa di tutti. Tutti sanno in che posizione siamo e cosa dobbiamo migliorare. È su questo che stiamo lavorando duramente".
- Getty Images
Come Frank ha fatto arrabbiare i giocatori del Tottenham
Secondo il Telegraph, Frank avrebbe fatto arrabbiare alcuni dei suoi giocatori per i suoi "continui" riferimenti all'Arsenal durante il suo mandato. Una fonte ha dichiarato: "Continuava a parlare ai giocatori dell'Arsenal e loro si sono stufati in fretta. Anche prima e dopo la partita all'Emirates, continuava a ripetere loro quanto fosse forte l'Arsenal. Alcuni di loro pensavano: 'Ma smettila di parlare dell'Arsenal'".
Infatti, ha parlato dell'Arsenal nella sua prima conferenza stampa come allenatore del Tottenham, dicendo ai giornalisti: "Non ho visto nessuna squadra che non perda nessuna partita di calcio. C'è l'Arsenal, che non possiamo menzionare, nella Premier League. Quindi ho commesso il mio primo errore da principiante".
Non è stato l'unico errore che Frank ha commesso riguardo all'Arsenal. È stato visto bere da una tazza con il logo dell'Arsenal prima della partita di Premier League del Tottenham contro il Bournemouth e non era contento quando gli è stato chiesto dopo la partita. Ha detto: "Non me ne sono assolutamente accorto. Sarebbe stato completamente stupido da parte mia prenderla se lo avessi saputo. È un po' triste nel calcio che mi venga chiesto questo. Non farei mai una cosa così stupida. Penso che stiamo decisamente andando nella direzione sbagliata se dobbiamo preoccuparci del fatto che io abbia una tazza con il logo di un'altra squadra".
- PubblicitàPubblicità
Problemi dietro le quinte
C'erano chiaramente anche dei problemi dietro le quinte allo Spurs. I difensori Micky van de Ven e Djed Spence sono stati ripresi mentre snobbavano il tecnico dello Spurs dopo la sconfitta per 1-0 contro il Chelsea a ottobre. Frank si è rifiutato di criticare i due giocatori in quel momento, ma in seguito ha rivelato che gli avevano chiesto scusa. Le tensioni sono tornate a salire dopo la sconfitta contro il Bournemouth, quando Van de Ven e Palhinha hanno affrontato i tifosi arrabbiati, mentre il capitano Cristian Romero ha attaccato la dirigenza del club per le "bugie" in un post su Instagram. Da allora Frank ha dovuto affrontare le conseguenze di un altro sfogo di Romero sui social media, dopo che questi aveva definito il club "vergognoso" per avere solo 11 giocatori in perfetta forma disponibili per affrontare il Manchester City in un momento di crisi per gli infortuni. Romero è stato nuovamente difeso da Frank prima di essere espulso in un'altra sconfitta degli Spurs contro il Manchester United.
- Getty Images Sport
Il prossimo avversario degli Spurs è l'Arsenal
Il Tottenham affronterà ora l'Arsenal nella prossima partita di Premier League, ma i tifosi dovranno aspettare per sapere chi sarà alla guida della squadra nel derby del nord di Londra. Gli Spurs sono al 16° posto in classifica, a soli cinque punti dalla zona retrocessione.
Tradotto automaticamente da GOAL-e
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità