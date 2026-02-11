"Smettila di parlare dell'Arsenal!" - Thomas Frank ha fatto arrabbiare i giocatori del Tottenham con i suoi "continui" discorsi sui rivali del nord di Londra.

La sconfitta casalinga per 2-1 del Tottenham contro il Newcastle nella Premier League martedì sera si è rivelata l'ultima partita di Frank alla guida degli Spurs. Il club ha confermato che il danese è stato sollevato dal suo incarico all'indomani dell'ennesima sconfitta. Gli Spurs non hanno ancora ottenuto una sola vittoria in Premier League nel 2026 e ora si trovano a soli cinque punti dalla zona retrocessione. A peggiorare le cose per i tifosi degli Spurs, i rivali dell'Arsenal sono attualmente in testa alla classifica, sono arrivati in finale di Carabao Cup e sono anche in testa alla classifica della Champions League nella fase a gironi.

Il cambiamento potrebbe essere stato uno shock per Frank, che dopo la partita contro il Newcastle aveva dichiarato di essere convinto che avrebbe continuato. Ha detto a Sky Sports: "Sì, ne sono convinto. Capisco la domanda. È facile puntare il dito contro di me, ma non è mai solo colpa dell'allenatore, della proprietà, dei giocatori o dello staff. È colpa di tutti. Tutti sanno in che posizione siamo e cosa dobbiamo migliorare. È su questo che stiamo lavorando duramente".