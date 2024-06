Slovenia-Danimarca dove vederla: Sky, NOW, Rai, DAZN o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Slovenia e Danimarca fanno il loro esordio nella fase a gironi di Euro 2024: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Slovenia e Danimarca si affrontano nella gara d'esordio della fase finale di Euro 2024. Le squadre tornano a sfidarsi dopo il doppio incrocio nel Gruppo H di qualificazione, che le due nazionali hanno concluso a pari punti al termine di un percorso praticamente simile con 7 vittorie, 1 pari e 2 sconfitte.

Una sfida già molto importante in ottica qualificazione alla fase ad eliminazione diretta, visto che Slovenia e Danimarca fanno parte del Gruppo C con Inghilterra e Serbia.

La Slovenia è reduce da quattro risultati positivi nelle gare di preparazione a Euro 2024. A marzo ha pareggiato 2-2 con Malta, prima di conquistare un prestigioso successo, seppur non in gara ufficiale, contro il Portogallo infliggendo a Roberto Martinez la prima sconfitta della sua gestione. A giugno, invece, è arrivato il successo per 2-1 sull’Armenia e il pari per 1-1 contro la Bulgaria.

Buono stato di forma anche per la Danimarca, che si presenta con fiducia a Euro 2024. Nelle amichevoli disputate nei giorni scorsi sono arrivate le vittorie contro Svezia e Norvegia, rispettivamente per 2-1 e 3-1, mentre a marzo al pari contro la Svizzera a reti inviolate ha fatto seguito la vittoria per 2-0 sulle Far Oer.

Nella doppia sfida della fase a gironi di qualificazione a Euro 2024, le due squadre hanno pareggiato 1-1 in Slovenia, mentre a ritorno, a novembre 2023, la Danimarca si è imposta di misura col risultato di 2-1 in casa.

In questa pagina tutte le informazioni su Slovenia-Danimarca: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.