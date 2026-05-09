Slavia Praga-Sparta Praga, i tifosi invadono il campo a pochi minuti dal titolo: gara sospesa e caos

Massiccia invasione di campo da parte degli ultras dello Slavia Praga a pochi minuti dal termine del Derby contro lo Sparta e dalla vittoria del titolo. Sul risultato di 3-2 per i padroni di casa, in testa al campionato ceco, centinaia di sostenitori locali, molti dei quali armati di fumogeni accesi, si sono riversati in campo mentre i giocatori di entrambe le compagini cittadini scappavano verso gli spogliatoi.

Un epilogo incredibile che rischia di causare un danno epocale per lo Slavia.

Il match è stato dunque sospeso e non portato al termine, con lo Slavia che dovrà ora aspettare le conseguenze delle azioni dei propri tifosi. Durante l'invasione degli ultras il portiere ospite Jakub Surovcik è stato attaccato, con un tifoso di casa che ha gettato sugli occhi del giocatore il contenuto di un bicchiere, non meglio precisato.

Secondo quanto riferito, anche l'attaccante Matyas Vojta e un membro dello staff medico ospite sono stati attaccati insieme a Surovcik:

"Avere qualcuno che corre da me durante la partita, minacciarmi in faccia e attaccarmi è assolutamente inaccettabile. Lo perseguirò legalmente" ha scritto il portiere su Instagram.

I tifosi dello Slavia riversatisi in campo si sono inoltre diretti verso i rivali, cercando di lanciare i fumogeni portati in campo.

La Federcalcio ceca potrebbe ora imporre una forte punizione allo Slavia, dal momento che in precedenza aveva sanzionato il club per il comportamento dei suoi tifosi. Da canto suo, dopo l'invasione, lo Sparta Praga ha scelto di lasciare la Fortuna Arena e di non continuare con la partita, visto che la sicurezza dell'intera rosa appariva estremamente a rischio.

A questo punto lo Sparta potrebbe vincere la partita a tavolino per 3-0 e lo Slavia ricevere diversi punti di penalizzazione, il che potrebbe clamorosamente cambiare la graduatoria e persino consegnare il titolo allo Sparta, attualmente a -8.