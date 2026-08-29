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FRANCK KESSIE IVORY COAST Getty Images
Lelio Donato

Kessié ha rifiutato l'offerta della Juventus, cosa succede ora: la posizione della Roma e chi prendono i bianconeri

Calciomercato
Juventus

Il centrocampista, da tempo nel mirino di Massara, ha rifiutato l'offerta presentata dalla Juventus. Da capire ora quale sarà il futuro di Kessié con la Roma che resta interessata. Mentre i bianconeri dovranno andare su altri profili.

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Franck Kessiè non sarà un nuovo giocatore della Juventus.

Come anticipato da 'Sky Sport', il centrocampista ivoriano avrebbe comunicato il suo 'no' alla società bianconera.

Uno stop improvviso e in parte inatteso dopo i contatti frequentissimi delle ultime ore tra la Juventus e l'entourage di Kessié.

Ma cosa può succedere adesso? Dove andrà Kessié e chi prende la Juventus al suo posto?

  • KESSIE-JUVE: AFFARE SALTATO? I MOTIVI

    Ma cosa c'è dietro il mancato accordo tra Franck Kessié e la Juventus?

    La società bianconera avrebbe offerto al centrocampista un contratto biennale da circa 4-4,5 milioni netti a stagione.

    Cifre nettamente inferiori a quanto Kessié, attualmente svincolato, percepiva in Arabia. E che potrebbe percepire ancora nel campionato saudita.

    Il vero nodo però sarebbero stati il premio alla firma preteso dall'ivoriano e le commissioni agli agenti. In ogni caso la trattativa può considerarsi definitivamente saltata.

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  • L'INTERESSE DELLA ROMA

    La Juventus aveva cercato di accelerare nelle ultime ore anche per anticipare l'inserimento della Roma.

    Kessié, d'altronde, è da sempre un pupillo di Gasperini ovvero il tecnico che lo ha lanciato nel grande calcio ai tempi dell'Atalanta.

    Anche la società giallorossa però deve valutare con grande attenzione i costi dell'operazione che restano proibitivi.

    Inoltre prima di affondare il colpo la Roma dovrebbe completare un'uscita a centrocampo.

    Il principale indiziato è El Ayanoui per il quale però non sono arrivate offerte a titolo definitivo ma solo in prestito.

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  • CHI PRENDE LA JUVE A CENTROCAMPO

    Adesso bisogna capire quali saranno le mosse della Juventus negli ultimissimi giorni di mercato.

    Al momento i bianconeri sono alle prese con una piccola emergenza a centrocampo dove sono attualmente a disposizione di Spalletti solo in tre: Locatelli, Douglas Luiz e Koopmeiners.

    L'olandese peraltro sarebbe in uscita ma se non arriveranno offerte concrete potrebbe restare a Torino. In caso di necessità McKennie potrebbe arretrare di qualche metro mentre sono da valutare le condizioni di Khephren Thuram.

    Il francese sarebbe potenzialmente un titolare, ma Spalletti non ha nascosto una certa preoccupazione per le sue condizioni fisiche.

    Thuram infatti si trascina da tempo un problema che non gli consente di allenarsi e ne ha molto limitato l'utilizzo negli ultimi mesi. Da qui la necessità di tornare sul mercato.

    Un nome potrebbe essere quello di Fofana, fuori rosa al Milan. Già accostato nei giorni scorsi alla Juventus, arriverebbe eventualmente tramite uno scambio last-minute con i rossoneri. Un'idea, al momento. Nulla di più.

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