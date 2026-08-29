Kessié ha rifiutato l'offerta della Juventus, cosa succede ora: la posizione della Roma e chi prendono i bianconeri

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Franck Kessiè non sarà un nuovo giocatore della Juventus.
Come anticipato da 'Sky Sport', il centrocampista ivoriano avrebbe comunicato il suo 'no' alla società bianconera.
Uno stop improvviso e in parte inatteso dopo i contatti frequentissimi delle ultime ore tra la Juventus e l'entourage di Kessié.
Ma cosa può succedere adesso? Dove andrà Kessié e chi prende la Juventus al suo posto?