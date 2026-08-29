Kessié ha rifiutato l'offerta della Juventus, cosa succede ora: la posizione della Roma e chi prendono i bianconeri

Adesso bisogna capire quali saranno le mosse della Juventus negli ultimissimi giorni di mercato.

Al momento i bianconeri sono alle prese con una piccola emergenza a centrocampo dove sono attualmente a disposizione di Spalletti solo in tre: Locatelli, Douglas Luiz e Koopmeiners.

L'olandese peraltro sarebbe in uscita ma se non arriveranno offerte concrete potrebbe restare a Torino. In caso di necessità McKennie potrebbe arretrare di qualche metro mentre sono da valutare le condizioni di Khephren Thuram.

Il francese sarebbe potenzialmente un titolare, ma Spalletti non ha nascosto una certa preoccupazione per le sue condizioni fisiche.

Thuram infatti si trascina da tempo un problema che non gli consente di allenarsi e ne ha molto limitato l'utilizzo negli ultimi mesi. Da qui la necessità di tornare sul mercato.

Un nome potrebbe essere quello di Fofana, fuori rosa al Milan. Già accostato nei giorni scorsi alla Juventus, arriverebbe eventualmente tramite uno scambio last-minute con i rossoneri. Un'idea, al momento. Nulla di più.