Sky Sport - Dibu Martinez alla Juventus, accordo raggiunto col portiere: le cifre e il punto sulla trattativa con l'Aston Villa

La Juventus accelera sul fronte mercato ed è pronta a regalare un nuovo estremo difensore alla rosa che continuerà a essere guidata da Luciano Spalletti, pronto a far ripartire il progetto bianconero nella prossima annata sportiva.

Tramontata la pista che portava al brasiliano Alisson Becker (dopo il muro alzato da parte del Liverpool di Iraola, determinato a proseguire il percorso tecnico assieme all'ex Roma), ecco che la Vecchia Signora ha sondato diversi nomi per la porta - fra cui anche Oblak e Chevalier che, però, hanno costi elevati e al momento non accessibili per una squadra che ha mancato la qualificazione alla Champions League -, ma ora vuole arrivare a dama per il profilo considerato ideale per il futuro come leadership ed esperienza.

Trattasi di Emiliano DibuMartinez dell'Aston Villa per il quale c'è una novità da registrare, come riporta Sky Sport.