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Dibu Martinez DesktopGetty
Gabriele Stragapede

Sky Sport - Dibu Martinez alla Juventus, accordo raggiunto col portiere: le cifre e il punto sulla trattativa con l'Aston Villa

Juventus
Calciomercato
Aston Villa
E. Martinez

La Vecchia Signora vuole chiudere per il portiere argentino e avrebbe raggiunto un accordo sui termini contrattuali col Dibu Martinez.

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La Juventus accelera sul fronte mercato ed è pronta a regalare un nuovo estremo difensore alla rosa che continuerà a essere guidata da Luciano Spalletti, pronto a far ripartire il progetto bianconero nella prossima annata sportiva.

Tramontata la pista che portava al brasiliano Alisson Becker (dopo il muro alzato da parte del Liverpool di Iraola, determinato a proseguire il percorso tecnico assieme all'ex Roma), ecco che la Vecchia Signora ha sondato diversi nomi per la porta - fra cui anche Oblak e Chevalier che, però, hanno costi elevati e al momento non accessibili per una squadra che ha mancato la qualificazione alla Champions League -, ma ora vuole arrivare a dama per il profilo considerato ideale per il futuro come leadership ed esperienza.

Trattasi di Emiliano DibuMartinez dell'Aston Villa per il quale c'è una novità da registrare, come riporta Sky Sport.

  • C'E' L'ACCORDO

    Come, infatti, viene riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la Juventus è sempre più vicina a Martinez: è stato raggiunto - praticamente secondo le fonti dell'emittente satellitare - l'accordo con l'entourage del giocatore.

    L'argentino accetterebbe un contratto di tre anni a cifre inferiori rispetto a quello che sta percependo all'AstonVilla (circa 9 milioni di euro): Martinez ritiene che la Juventus sia la scelta perfetta per concludere una grande carriera.

    Ora ci sarà da trattare con i Villans.

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  • ORA VA CONVINTO L'ASTON VILLA

    Il passo successivo, allo stato attuale dei fatti, è trovare una quadra economica con il club inglese che ha una sua valutazione importante per il 33enne estremo difensore sudamericano, dato anche un contratto che andrà a scadere il prossimo 30 giugno 2029.

    La Juventus vuole Martinez senza pagare alcun indennizzo, ma ci sarà da comprenderà se l'Aston Villa lo libererà a zero o andrà trovato un accordo sulla cifra, come viene sempre riportato da Sky Sport.

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