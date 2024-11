Dalla Francia parlano di accordo verbale raggiunto tra Skriniar e la Juventus per gennaio, ma c'è da convincere il PSG.

La Juventus fa sul serio per Milan Skriniar, individuato da Giuntoli come obiettivo numero uno per sistemare la difesa bianconera a gennaio.

Tanto che dalla Francia si spingono molto oltre, affermando che il difensore slovacco avrebbe addirittura raggiunto un accordo verbale con la Juventus.

Voci che se fossero confermate avvicinerebbero sensibilmente Skriniar a Torino, anche se poi i bianconeri dovrebbero sedersi al tavolo col PSG.