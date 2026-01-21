Skorupski o Ravaglia, il Bologna finalmente ha un titolare: la scelta di Italiano tra il Celtic e il resto della stagione

Lukasz Skorupski o Federico Ravaglia: ma chi è il vero titolare del Bologna? La domanda, che all'inizio della stagione e nei primi mesi delle varie competizioni aveva poco senso d'esistere, ha iniziato a prendere forma nel tempo.

Colpa del serio infortunio muscolare che Skorupski ha rimediato contro il Napoli domenica 9 novembre: un guaio fisico che in quell'occasione ha costretto Vincenzo Italiano a gettare nella mischia il terzo portiere Pessina (anche Ravaglia era infortunato) e poi a far giocare lo stesso Ravaglia in assenza del polacco. Peraltro con ottimi esiti, vedi la semifinale della Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter ai rigori.

Ora però Skorupski è tornato. E dunque il ballottaggio ha iniziato concretamente ad avere un senso. Almeno fino a oggi, quando Italiano ha rivelato chi sarà il portiere titolare del Bologna da qui al termine della stagione.