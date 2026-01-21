Pubblicità
Skorupski o Ravaglia, il Bologna finalmente ha un titolare: la scelta di Italiano tra il Celtic e il resto della stagione

Skorupski è tornato a disposizione nelle ultime settimane, ma Ravaglia si è tenuto stretto il posto tra i pali del Bologna. Ma ora Italiano ha annunciato la fine del ballottaggio.

Lukasz Skorupski o Federico Ravaglia: ma chi è il vero titolare del Bologna? La domanda, che all'inizio della stagione e nei primi mesi delle varie competizioni aveva poco senso d'esistere, ha iniziato a prendere forma nel tempo.

Colpa del serio infortunio muscolare che Skorupski ha rimediato contro il Napoli domenica 9 novembre: un guaio fisico che in quell'occasione ha costretto Vincenzo Italiano a gettare nella mischia il terzo portiere Pessina (anche Ravaglia era infortunato) e poi a far giocare lo stesso Ravaglia in assenza del polacco. Peraltro con ottimi esiti, vedi la semifinale della Supercoppa Italiana vinta contro l'Inter ai rigori.

Ora però Skorupski è tornato. E dunque il ballottaggio ha iniziato concretamente ad avere un senso. Almeno fino a oggi, quando Italiano ha rivelato chi sarà il portiere titolare del Bologna da qui al termine della stagione.

  • TORNA SKORUPSKI

    Ebbene, Skorupski è pronto a riprendersi la maglia da titolare nella porta del Bologna. Con buona pace di Ravaglia, che dopo aver preso il posto del compagno dalla metà di novembre fino a oggi è destinato a riaccomodarsi in panchina.

    Skorupski riprenderà posto nell'undici titolare di Italiano già giovedì sera, nella gara che il Bologna disputerà contro gli scozzesi del Celtic al Dall'Ara, valida per la settima giornata del girone di Europa League.

  • LE PAROLE DI ITALIANO

    Lo stesso Italiano ha confermato tutto durante la conferenza della vigilia, nella quale ha sì presentato il match contro il Celtic ma anche diramato a chiare lettere la questione del ballottaggio Skorupski-Ravaglia:

    "Domani torna Lukasz, ve lo anticipo già. Torna dopo un bel po' di assenza. Avevo già parlato con lui, era tornato a Verona per assaggiare un po' il clima partita, stare con i compagni. Nell'ultima gara con la Fiorentina ho preferito ancora dargli qualche allenamento in più, però da domani sarà lui tra i pali".

  • CHI GIOCA FINO A FINE STAGIONE

    Quel "da domani" fa capire come la decisione di Italiano sia riferita non soltanto alla partita di giovedì contro il Celtic, ma anche alla parte finale della stagione: fino alla fine del campionato, e fino alla conclusione dell'avventura del Bologna in Coppa Italia e in Europa League, il titolare sarà Skorupski. Al netto di eventuali cambiamenti da parte del tecnico, che già in passato - come già aveva fatto Thiago Motta - ha deciso di far rifiatare il polacco in alcune sfide stagionali dando spazio a Ravaglia.

  • IL BOLOGNA CON RAVAGLIA

    Ravaglia ha giocato 12 partite dall'inizio dopo l'infortunio di Skorupski e dopo quel Bologna-Napoli, in cui come detto a scendere in campo è stato il baby Pessina: l'ex portiere del Frosinone ha tenuto la porta chiusa solo una volta, a Udine all'esordio, ma la sua titolarità è coincisa con il momento delicato dei felsinei, tornati a vincere in campionato dopo quasi due mesi dal colpo del Bluenergy Stadium.

    L'ultima gara con Ravaglia tra i pali ha visto il Bologna perdere 2-1 in casa contro la Fiorentina, senza che il portiere italiano abbia avuto colpe nel ko. Due erano state anche le reti subite pochi giorni prima a Verona, anche in questo caso senza troppe colpe. Ma Skorupski è lo stesso pronto a tornare titolare.

