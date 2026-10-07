Skorupski o Pessina, chi è il portiere titolare del Bologna con Palladino? Come possono cambiare le gerarchie

Per anni Skorupski è stato un punto di forza del Bologna, confermandosi come uno dei migliori portieri della Serie A in termini di rendimento.

Nell'ultima stagione, però, qualcosa è decisamente cambiato: tra infortuni e prestazioni sempre meno convincenti, l'involuzione di Skorupski è stata palese, tanto che Ravaglia ha cominciato ad avere sempre più spazio.

In estate, nonostante tutto, la società e il nuovo allenatore Tedesco hanno deciso di ribadire la fiducia a Skorupski lasciando persino partire Ravaglia, ma le cose non sono migliorate.

Skorupski ha iniziato la stagione con nuovi evidenti errori, sottolineati dai fischi del Dall'Ara nell'1-1 contro il Torino prima della sosta.