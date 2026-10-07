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Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Marco Trombetta

Skorupski o Pessina, chi è il portiere titolare del Bologna con Palladino? Come possono cambiare le gerarchie

Fantacalcio
Bologna

Come cambiano le gerarchie in porta nel Bologna dopo la sosta: ecco chi giocherà tra Skorupski e Pessina.

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L'inizio di stagione del Bologna è stato complicato tra prestazioni deludenti e cambio in panchina, con Palladino che ha preso il posto di Tedesco.

In cinque giornate non è arrivata neppure una vittoria e ora i rossoblu vogliono cambiare rotta, magari iniziando a cambiare dalla porta.

  • L'INVOLUZIONE DI SKORUPSKI

    Per anni Skorupski è stato un punto di forza del Bologna, confermandosi come uno dei migliori portieri della Serie A in termini di rendimento.

    Nell'ultima stagione, però, qualcosa è decisamente cambiato: tra infortuni e prestazioni sempre meno convincenti, l'involuzione di Skorupski è stata palese, tanto che Ravaglia ha cominciato ad avere sempre più spazio.

    In estate, nonostante tutto, la società e il nuovo allenatore Tedesco hanno deciso di ribadire la fiducia a Skorupski lasciando persino partire Ravaglia, ma le cose non sono migliorate.

    Skorupski ha iniziato la stagione con nuovi evidenti errori, sottolineati dai fischi del Dall'Ara nell'1-1 contro il Torino prima della sosta.

  • LA CRESCITA DI PESSINA

    Anche perché di contro c'è un Massimo Pessina sempre più in crescita, che nell'unica presenza stagionale, al Maradona contro il Napoli, è stato forse il migliore in campo per il Bologna, evitando una sconfitta che sarebbe stata molto più pesante dell'1-0 finale.

    Già lo scorso anno Pessina era stato impiegato in quattro occasioni da Italiano, tenendo la porta inviolata in tre di queste. E Mancini ha deciso persino di convocarlo in Nazionale per le recenti sfide di Nations League come premio per la sua crescita.

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  • CHI SARA' IL TITOLARE CON PALLADINO

    Nonostante Palladino abbia speso belle parole per Skorupski dopo l'ultima partita col Torino, le valutazioni in tal senso sono inevitabili.

    Skorupski ha 35 anni ed è in evidente declino, Pessina è del 2007 ed è pronto a fare uno step successivo di carriera.

    Probabile che contro il Lecce, alla ripresa, possa toccare proprio al portiere italiano difendere i pali del Bologna, con la possibilità di scalzare definitivamente Skorupski come titolare in porta.

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