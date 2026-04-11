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Sinner AlcarazGetty Images
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Sinner-Alcaraz, precedenti e chi ha vinto più trofei: la lista dei tornei conquistati, dal Grande Slam agli ATP Tour

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Big assoluti del tennis mondiale, Alcaraz e Sinner stanno domindando i tornei del Grande Slam e in generale tutto il circuito del singolare maschile: a Monte Carlo, il 12 aprile 2026, l'ennesima finale tra i due assi.

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Il tennis degli ultimi anni fa rima con soli due nomi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Decisi a dominare il proprio sport a lungo, si stanno ritrovando continuamente in finale uno contro l'altro, sia nei tornei del Grande Slam (Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros), sia in quelli ATP 1000, 500 e 250. 

Favoriti alla vigilia di ogni torneo, Sinner e Alcaraz hanno già vinto nove volte le competizioni del Grande Slam, riuscendo inoltre a sollevare sulla terra, il cemento e l'erba innumerevoli trofei secondari: l'ennesima finale tra i due andrà in scena il 12 aprile per l'ATP di Monte Carlo.

Classe 2001 Sinner e 2003 Alcaraz, i due giovani tennisti, che competono soprattutto nel singolare maschile, guidano un rinnovato intereresse per le competizioni. In Italia, soprattutto, le vittorie di Jannik hanno reso il tennis popolare come mai prima d'ora. Ma chi ha vinto di più tra i due big?

  • TORNEI GRANDE SLAM, I TROFEI DI SINNER E ALCARAZ

    I 7 tornei del Grande Slam vinti da Alcaraz:

    • Wimbledon (2 volte)
    • Roland Garros (2 volte)
    • US Open (2 volte)
    • Australian Open

    I 4 tornei del Grande Slam vinti da Sinner:

    • Australian Open (2 volte)
    • Wimbledon
    • US Open
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  • LE OLIMPIADI DI SINNER E ALCARAZ

    Jannik Sinner non ha partecipato alle olimpiadi parigine 2024, mentre Carlos Alcaraz sì.

    In questo modo lo spagnolo è riuscito a far sua anche una medaglia olimpica, precisamente l'argento: in finale Alcaraz è stato sconfitto da Novak Đoković, portando comunque a casa un lucente secondo posto alla sua prima Olimpiade.

    Rispetto ad Alcaraz, però, Sinner ha vinto gli ATP Finals.

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  • SINNER VS ALCARAZ, LE VITTORIE DEI TORNEI ATP

    Le vittorie ATP di Sinner (20)

    • 7 ATP Masters 1000
    • 7 ATP 500
    • 6 ATP 250

    Le vittorie ATP di Alcaraz (19)

    • 8 ATP Masters 1000
    • 9 ATP 500
    • 2 ATP 250

  • IL RESPONSO, CHI HA VINTO DI PIÙ?

    Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno vinto lo stesso numero di tornei, ovvero 26.

    Alcaraz ha conquistato sette tornei del Grande Slam rispetto ai quattro di Sinner, con quest'ultimo che ha però conquistato un maggior numero di tornei ATP. Per lo spagnolo in bacheca c'è anche l'argento delle Olimpiadi francesi.

    A Monte Carlo in palio c'è il trofeo numero 27, in attesa di una nuova finale nel corso dell'anno.

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  • I PRECEDENTI SINNER-ALCARAZ

    La finale di Monte Carlo tra Sinner e Alcaraz rappresenta la 17esima sfida tra i due tennisti. Lo spagnolo è nettamente avanti con dieci vittorie a sei, soprattutto in virtù di un 2025 che lo ha visto quasi sempre vincitore contro il rivale italiano.

    Sinner ha vinto l'ultimo scontro ufficiale andato in scena alle ATP Finals, nonchè la finale di Wimbledon 2025 e le semifinali di Pechino e Miami, entrambe giocate nel 2023. Nel 2022, infine, il tennista italiano ha conquistato la finale a Umag e una gara dei primi turni a Wimbledon.

    Alcaraz ha fatto suo il primo scontro in assoluto andato in scena nel 2021 a Parigi ed ha proseguito nel 2022 con i quarti dell'US Open e nel 2023 con la semifinale di Indian Wells. Il 2024 ha visto lo spagnolo vincitore in tre occasioni su tre: la semifinale di Indian Wells, la semifinale del Roland Garros e la finale di Pechino.

    Le ultime tre vittorie di Alcaraz sono arrivate nel 2025 con la finale di Roma, di Cincinnati e dei due tornei del Grande Slam, ovvero il Roland Garros e l'Us Open.