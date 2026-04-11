Sinner-Alcaraz, precedenti e chi ha vinto più trofei: la lista dei tornei conquistati, dal Grande Slam agli ATP Tour

Il tennis degli ultimi anni fa rima con soli due nomi: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Decisi a dominare il proprio sport a lungo, si stanno ritrovando continuamente in finale uno contro l'altro, sia nei tornei del Grande Slam (Wimbledon, US Open, Australian Open e Roland Garros), sia in quelli ATP 1000, 500 e 250.

Favoriti alla vigilia di ogni torneo, Sinner e Alcaraz hanno già vinto nove volte le competizioni del Grande Slam, riuscendo inoltre a sollevare sulla terra, il cemento e l'erba innumerevoli trofei secondari: l'ennesima finale tra i due andrà in scena il 12 aprile per l'ATP di Monte Carlo.

Classe 2001 Sinner e 2003 Alcaraz, i due giovani tennisti, che competono soprattutto nel singolare maschile, guidano un rinnovato intereresse per le competizioni. In Italia, soprattutto, le vittorie di Jannik hanno reso il tennis popolare come mai prima d'ora. Ma chi ha vinto di più tra i due big?