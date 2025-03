Simone Inzaghi vince la Panchina d'Oro 2023/2024: l'allenatore dell'Inter supera Gasperini e Italiano

Il riconoscimento per l'allenatore dell'Inter dopo lo scudetto vinto nella passata stagione: a Gasperini non basta l'Europa League.

La 33esima edizione della Panchina d'Oro viene vinta da Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter. Un premio assegnato al miglior allenatore della stagione 2023/2024 che non sorprende visto i risultati dei nerazzurri con la conquista dello Scudetto con ampio distacco rispetto alle rivali.

A votare sono gli allenatori, che hanno premiato il tecnico dell'Inter, ancora protagonista in questa stagione dove è attualmente primo in classifica e unico ancora in Champions tra i club italiani.

Nella passata edizione aveva vinto la Panchina d'Oro Luciano Spalletti per quanto fatto alla guida del Napoli.

Votato anche il miglior allenatore di Serie B nella passata stagione con il successo di Fabio Pecchia.