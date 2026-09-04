Simeone spiega perché l'Atletico Madrid ha puntato su Jonathan David, ma i tifosi lo hanno già messo nel mirino

Diego Simeone, intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Liga contro l'Athletic, ha invece spiegato cosa si aspetta da Jonathan David.

"Abbiamo bisogno del giocatore che era al Lille", ha ammesso senza troppi giri di parole l'allenatore dell'Atletico Madrid, confermando di fatto come la speranza è che la stagione vissuta alla Juventus sia solo un incidente di percorso.

David d'altronde in Francia aveva fatto benissimo. Tanto che la scorsa estate, quando era rimasto svincolati, molti top club europei avevano cercato di ingaggiarlo prima che a spuntarla fossero i bianconeri.

Il canadese all'Atletico Madrid non parte come titolare ma se tornasse sui livelli visti a Lille potrebbe trovare il suo spazio alternandosi con Julian Alvarez e Alexander Sorloth.