Simeone spiega perché l'Atletico Madrid ha puntato su Jonathan David, ma i tifosi lo hanno già messo nel mirino

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La domanda, ne siamo sicuri, se la sono posta in molti: ma perché l'Atletico Madrid ha puntato su Jonathan David.
Il rendimento del canadese nella sua prima e unica stagione con la Juventus è stato negativo. Per non dire disastroso.
Tanto che fino alle ultime ore di mercato non erano di fatto offerte concrete per Jonathan David, che sembrava destinato così a restare a Torino da separato in casa.
Poi l'improvviso blitz dell'Atletico Madrid che ha portato il canadese in Liga, permettendo così alla Juventus di chiudere per Nick Woltemade col Newcastle.
Un'operazione che in molti non hanno capito, come dicevamo. Soprattutto tra i tifosi dell'Atletico Madrid.