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Juventus v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Lelio Donato

Simeone spiega perché l'Atletico Madrid ha puntato su Jonathan David, ma i tifosi lo hanno già messo nel mirino

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Athletic Bilbao vs Atletico Madrid
Athletic Bilbao

David ha lasciato la Juventus per trasferirsi all'Atletico Madrid, che ha deciso di puntare sul canadese nonostante una stagione disastrosa in bianconero. I tifosi spagnoli intanto già lo attaccano, ma Simeone ha una speranza.

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La domanda, ne siamo sicuri, se la sono posta in molti: ma perché l'Atletico Madrid ha puntato su Jonathan David.

Il rendimento del canadese nella sua prima e unica stagione con la Juventus è stato negativo. Per non dire disastroso.

Tanto che fino alle ultime ore di mercato non erano di fatto offerte concrete per Jonathan David, che sembrava destinato così a restare a Torino da separato in casa.

Poi l'improvviso blitz dell'Atletico Madrid che ha portato il canadese in Liga, permettendo così alla Juventus di chiudere per Nick Woltemade col Newcastle.

Un'operazione che in molti non hanno capito, come dicevamo. Soprattutto tra i tifosi dell'Atletico Madrid.

  • INSULTI SUI SOCIAL

    L'accoglienza riservata da alcuni tifosi dell'Atletico a Jonathan David di certo non è stata entusiasta.

    Il canadese, secondo chi lo accusa, si sarebbe presentato a Madrid in una condizione fisica non ottimale.

    Qualcuno sui social però ci è andato giù davvero pesante. Troppo.

    Vere e proprie offese sulla forma fisica di David che hanno portato Antoine Griezmann a intervenire in sua difesa: "Magari sei tu quello sovrappeso, piccolo mostro".

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  • LA SPIEGAZIONE DI SIMEONE

    Diego Simeone, intervenuto in conferenza stampa prima della gara di Liga contro l'Athletic, ha invece spiegato cosa si aspetta da Jonathan David.

    "Abbiamo bisogno del giocatore che era al Lille", ha ammesso senza troppi giri di parole l'allenatore dell'Atletico Madrid, confermando di fatto come la speranza è che la stagione vissuta alla Juventus sia solo un incidente di percorso.

    David d'altronde in Francia aveva fatto benissimo. Tanto che la scorsa estate, quando era rimasto svincolati, molti top club europei avevano cercato di ingaggiarlo prima che a spuntarla fossero i bianconeri.

    Il canadese all'Atletico Madrid non parte come titolare ma se tornasse sui livelli visti a Lille potrebbe trovare il suo spazio alternandosi con Julian Alvarez e Alexander Sorloth.

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  • I NUMERI DI DAVID: LA DIFFERENZA TRA LILLE E JUVENTUS

    Allora analizziamola nel dettaglio la differenza tra il David di Lille e quello di Torino.

    Nelle sue cinque stagioni in Francia, il canadese ha segnato qualcosa come 109 goal in 232 presenze. Numeri da bomber di altissimo livello, insomma.

    David ha contribuito così alla vittoria del campionato nel 2021 con una media di più di venti goal a stagione. Il punto più alto nel 2022/23 quando la reti in Ligue 1 furono addirittura ventiquattro.

    E alla Juventus? David era partito bene segnando al debutto in campionato contro il Parma. Poi il buio più totale o quasi. Appena otto goal e cinque assist in 46 presenze tra tutte le competizioni.

    Poco, troppo poco per chi doveva diventare il punto di riferimento offensivo della squadra dopo Vlahovic.

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  • DAVID ALL'ATLETICO MADRID: FORMULA E PREZZO

    A sperare che Jonathan David torni quello del Lille è ovviamente anche la Juventus.

    Non tanto per riportarlo a Torino, ma semmai per convincere l'Atletico Madrid ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro.

    In caso di cessione infatti i bianconeri farebbero registrare un'importante plusvalenza, considerato come il canadese sia arrivato alla Juventus a parametro zero nell'estate del 2025.

    Intanto però la società bianconera per quest'anno continuerà a pagare parte del suo ingaggio da sei milioni di euro netti a stagione e non incasserà nulla dal prestito all'Atletico Madrid, totalmente gratuito.

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