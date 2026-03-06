Simeone-Napoli, amore vero: col Torino primo ritorno da ex al Maradona

Napoli-Torino, per Giovanni Simeone, sarà una partita diversa.
E lo sarà anche per il Maradona quando reincrocerà il Cholito, beniamino dei due Scudetti tutto garra, goal e professionalità, che all'andata punì la squadra di Conte griffando l'1-0.
Col Toro l'argentino varcherà le soglie di Fuorigrotta per la prima volta da avversario dopo aver salutato gli azzurri in estate, sposando la causa dei granata di cui è diventato fin da subito un focus del progetto.
Applausi assicurati così come le emozioni, perché il passato non si dimentica. Ancor meno se recentissimo e pieno di soddisfazioni e bei momenti.