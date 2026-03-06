Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Giovanni Simeone TorinoGetty Images
Claudio D'Amato

Simeone-Napoli, amore vero: col Torino primo ritorno da ex al Maradona

Notte speciale per il Cholito Simeone, che tornerà nello stadio in cui ha vinto due Scudetti: sacrificio e professionalità lo hanno fatto entrare nelle grazie del popolo azzurro, ora la reunion con Napoli da avversario.

Pubblicità

Napoli-Torino, per Giovanni Simeone, sarà una partita diversa.

E lo sarà anche per il Maradona quando reincrocerà il Cholito, beniamino dei due Scudetti tutto garra, goal e professionalità, che all'andata punì la squadra di Conte griffando l'1-0.

Col Toro l'argentino varcherà le soglie di Fuorigrotta per la prima volta da avversario dopo aver salutato gli azzurri in estate, sposando la causa dei granata di cui è diventato fin da subito un focus del progetto.

Applausi assicurati così come le emozioni, perché il passato non si dimentica. Ancor meno se recentissimo e pieno di soddisfazioni e bei momenti.

  • PROTAGONISTA DEL TERZO SCUDETTO

    Dei titoli messi in bacheca con la maglia partenopea, Simeone può forgiarsi in particolare di quello 2022/2023, riconsegnato alla città 33 anni dopo l'era Maradona: 9 goal tra campionato e Coppe, con quelli rifilati in particolare a Milan e Roma ad assumere un peso specifico enorme nella trionfale cavalcata tricolore targata Luciano Spalletti.

    • Pubblicità

  • SACRIFICIO E PROFESSIONALITÀ

    Il Cholito si è fatto amare da Napoli in primis per le sue doti umane, messe davanti a quelle tecniche. Sì, perché se da quelle parti dai tutto e ti dimostri dedito alla causa puoi solo far scoccare la scintilla, esattamente come avvenuto tra l'argentino ed il popolo azzurro.

    Ragazzo educato, mai una polemica o una parola fuori posto e, quando gettato nella mischia - titolare o a gara in corso - spirito di sacrificio sfoderato per dimostrare quanto il figlio d'arte tenesse a riportare il club di De Laurentiis al top. Missione più che riuscita.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L'INTERVISTA DIVENTATA VIRALE

    D'altronde, a riprova di quanto scritto, l'alchimia tra Simeone e Napoli è tangibile leggendo le parole dell'intervista di metà ottobre concessa dall'attaccante a DAZN:

    "Il giorno in cui stavo andando via direzione a Torino, mi sono messo in treno e ho pensato: 'Che posso fare? Come faccio a scrivere un messaggio d’addio al Napoli, alla gente di Napoli e alla città?'. Non l’ho mai sentito come un addio, ma il viaggio in treno durava 5 ore, penso che avrò pianto 4 ore e mezza. 4 ore e mezza a piangere!".

    "Mi sono messo in un angolo da solo e non riuscivo a scrivere, era impossibile. Ho provato a scrivere ma non ci riuscivo. Poi la sera, che ero più tranquillo, ho provato a scrivere il messaggio che poi ho pubblicato".

    "Ci son tante cose che uno sente e può dire. Però credo che a volte non ci sono parole, ci sono solo dei momenti che uno sa di aver vissuto, mi sono rimasti dentro e sono sicuro che anche alla gente di Napoli siano rimasti".

  • IL GIRO DI CAMPO D'ADDIO A CASTEL DI SANGRO

    Quest'estate, durante il ritiro precampionato a Castel di Sangro, la chiusura della trattativa col Toro per la cessione del Cholito ha sancito la deadline di un matrimonio triennale emotivamente carichissimo.

    Al termine del suo ultimo allenamento in azzurro, l'argentino si è concesso un giro di campo sul terreno di gioco del Patini - a piedi scalzi stremato dalla stanchezza - per congedarsi dai tifosi: occhi lucidi e gratitudine reciproca, marchi indelebili su un binomio che resterà preservato.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IL BILANCIO DI SIMEONE AL NAPOLI

    Il matrimonio Simeone-Napoli, tradotto in numeri, ha consegnato 14 goal in 103 presenze e due Scudetti cuciti sul petto. Ma come detto, a lasciar maggiormente il segno, è la scia umana di chi ha saputo farsi voler bene.

Serie A
Napoli crest
Napoli
NAP
Torino crest
Torino
TOR
0