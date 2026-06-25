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Stefano Silvestri

Si scrive Vinicius, si legge Neymar: il Brasile sta finalmente trovando una nuova icona generazionale

Coppa del Mondo
Brasile
Scozia vs Brasile
Vinicius Junior

L'attaccante del Real Madrid ha segnato e sfornato assist in tutte le partite: il rapporto con la Seleção sta finalmente decollando. Proprio mentre il compagno, di nuovo in campo dopo due anni e mezzo, è alle ultime curve.

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Applausi misti a critiche: il destino dei grandi campioni, a volte, è particolarmente ingrato. Capita a Cristiano Ronaldo, perché Vinicius Junior dovrebbe sfuggire alla regola?

Nell'ultimo anno è stato così, eccome. Soprattutto a causa della stagione caotica del Real Madrid, che tra delusioni ed episodi extracampo, polemiche e sconfitte cocenti, ha preso in mezzo addirittura Kylian Mbappé, altra stella del firmamento delle Merengues.

Ma il Mondiale, evidentemente, ha la capacità di rigenerare gli scontenti. Come Vinicius. Che come Mbappé ha ritrovato sé stesso, come Mbappé ha segnato quattro volte, come Mbappé si è assunto il ruolo di trascinatore della propria squadra: il Brasile, in questo caso.

Con una differenza, però: diversamente da Mbappé con la Francia, Vinicius non era quasi mai stato il vero simbolo della Seleção. Ed è questa, se vogliamo in maniera paradossale, la vera novità della spedizione brasiliana in Nord America.

  • Vini Jr Brazil HIC 2-1Getty/ GOAL

    CHE IMPATTO

    Vinicius, semplicemente, ha fatto il bello e il cattivo tempo nelle tre partite del girone. Raggruppamento che il Brasile ha chiuso al primo posto in compagnia del Marocco, ma con una miglior differenza rispetto ai nordafricani.

    La squadra di Carlo Ancelotti ha segnato complessivamente sette reti: una al Marocco, tre ad Haiti, tre pure alla Scozia. E Vinicius è entrato in sei di queste.

    L'attaccante del Real Madrid ha firmato lo splendido pareggio contro i marocchini dopo lo svantaggio di Saibari. Ha propiziato l'1-0 di Matheus Cunha contro Haiti, poi ha servito il compagno per il raddoppio e si è messo in proprio firmando lo 0-3. E contro la Scozia? Doppietta più assist. Oltre a un altro goal annullato. Di tutto e di più.

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  • RELAZIONE COMPLICATA? NON PIÙ

    Avete presente quando sul profilo Facebook si svela la propria situazione sentimentale? Bene: quella tra Vinicius e il Brasile, fino a poco tempo fa, era la classica "relazione complicata".

    Prima dell'inizio dei Mondiali, il giocatore del Real aveva collezionato numeri piuttosto mediocri in relazione al proprio status: 49 presenze, 9 goal. Con una partecipazione discreta a un Mondiale (quello del Qatar), una Copa America sprecata per aver dovuto saltare il quarto contro l'Uruguay per squalifica, qualche guizzo in amichevole. Troppo poco.

    Né lui né Raphinha, l'altro uomo più in vista della squadra di Ancelotti, erano ancora riusciti a prendersi sulle spalle un'intera nazione calcistica. Ma ora tutto sta cambiando. Anche se Raphinha è attualmente ai box per l'infortunio muscolare che lo ha messo ko contro Haiti.

    Pure senza il compagno, Vinicius ha dominato contro la Scozia. E ha già segnato quattro volte al Mondiale. Quattro come il numero di reti che l'ex Flamengo aveva collezionato nelle precedenti 12 uscite con la maglia verde-amarela: un dato piuttosto significativo.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "UNO DEI MIGLIORI AL MONDO"

    Qualche tempo fa, Vinicius rivelava di avere un sogno: essere amato da tutto il Brasile. Non c'è mai riuscito, proprio perché il suo rendimento era stato troppo debole e incostante per far breccia nel cuore della gente. Ma non è mai troppo tardi.

    "Ma non mi preoccupano i numeri - ha detto dopo la partita contro la Scozia - mi preoccupa solo dare il massimo per aiutare la Nazionale. Sono molto contento per i goal, oggi ho anche segnato di testa, cosa che avevo promesso al ct: lui aveva detto che era quasi impossibile e che mi avrebbe fatto un regalo. Per cui aspetterò".

    "La cosa più importante sono le vittorie, i nostri progressi nelle partite - ha proseguito Vinicius - Adesso dobbiamo continuare e migliorare ancora di più per il prossimo obiettivo, perché ora si gioca a eliminazione diretta".

    Ancelotti, che a sua volta ha parlato con i giornalisti dopo la gara, si è invece espresso così su Vinicius:

    "Non avevo dubbi su come sarebbe arrivato a questo Mondiale. Per lui è un onore giocare con la Nazionale, sta facendo molto, molto bene. E ha anche segnato di testa, cosa piuttosto rara per lui. Ma non sono certo io a scoprire Vini. Per me è un giocatore di primissimo livello. Uno dei migliori giocatori al mondo".

  • NUOVA ICONA GENERAZIONALE

    Vini o non Vini, sono anni piuttosto strani per il Brasile. Anni in cui un'icona generazionale, diversamente dalla luccicante e vincente storia della Seleção, non è apparsa all'orizzonte dopo il declino di Neymar.

    Da quando l'ex giocatore di Barcellona e PSG, che oggi si barcamena al Santos tra giocate di classe, i soliti infortuni e un'età che non lascia scampo, ha imboccato l'ultima curva della carriera, sul campo il Brasile si è ritrovato privo di un idolo vero. Uno come il Fenomeno Ronaldo, come Romario, come Ronaldinho. Ci siamo capiti.

    Doveva essere proprio Vinicius a raccogliere l'eredità di Neymar. Ma non c'è riuscito. Non completamente, almeno.

    Nelle grandi competizioni, dunque Mondiali e Copa America, prima dell'esordio col Marocco aveva collezionato appena due reti e tre assist fino a oggi. Ma evidentemente tutto ha un tempo in cui deve essere compiuto. E il tempo di Vini pare finalmente essere arrivato.

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  • FBL-WC-2026-MATCH49-SCO-BRAAFP

    PASSAGGIO DI CONSEGNE

    Il passaggio di consegne è vicino. Anche se Neymar non ha alcuna intenzione di mollare l'osso: nella notte è tornato in campo più di due anni e mezzo dopo essersi fatto male in Uruguay, inserito da Ancelotti a un quarto d'ora dalla fine con tanto di lacrime al momento dell'ingresso sul terreno di gioco.

    Non ha fatto male, Neymar. Specialmente per chi non giocava in Nazionale da così tanto tempo. Un bel passaggio per Vinicius al primo pallone toccato, una buona partecipazione alla manovra, una conclusione in extremis bloccata dal portiere scozzese Gunn. Ancelotti ha detto di lui che "ha la passione di un bambino".

    Ma la strada è tracciata. L'erede designato di Neymar è Vinicius. Che ora, finalmente, pare aver capito come uscire dal limbo in cui da anni si trovava incastrato ogni volta che la pressione di indossare la casacca del Brasile aumentava. La notizia migliore per una Seleção che, da sfavorita, insegue il sogno dell'hexa.

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