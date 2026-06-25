Si scrive Vinicius, si legge Neymar: il Brasile sta finalmente trovando una nuova icona generazionale

Qualche tempo fa, Vinicius rivelava di avere un sogno: essere amato da tutto il Brasile. Non c'è mai riuscito, proprio perché il suo rendimento era stato troppo debole e incostante per far breccia nel cuore della gente. Ma non è mai troppo tardi.

"Ma non mi preoccupano i numeri - ha detto dopo la partita contro la Scozia - mi preoccupa solo dare il massimo per aiutare la Nazionale. Sono molto contento per i goal, oggi ho anche segnato di testa, cosa che avevo promesso al ct: lui aveva detto che era quasi impossibile e che mi avrebbe fatto un regalo. Per cui aspetterò".

"La cosa più importante sono le vittorie, i nostri progressi nelle partite - ha proseguito Vinicius - Adesso dobbiamo continuare e migliorare ancora di più per il prossimo obiettivo, perché ora si gioca a eliminazione diretta".

Ancelotti, che a sua volta ha parlato con i giornalisti dopo la gara, si è invece espresso così su Vinicius:

"Non avevo dubbi su come sarebbe arrivato a questo Mondiale. Per lui è un onore giocare con la Nazionale, sta facendo molto, molto bene. E ha anche segnato di testa, cosa piuttosto rara per lui. Ma non sono certo io a scoprire Vini. Per me è un giocatore di primissimo livello. Uno dei migliori giocatori al mondo".