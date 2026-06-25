Si scrive Vinicius, si legge Neymar: il Brasile sta finalmente trovando una nuova icona generazionale

Applausi misti a critiche: il destino dei grandi campioni, a volte, è particolarmente ingrato. Capita a Cristiano Ronaldo, perché Vinicius Junior dovrebbe sfuggire alla regola?
Nell'ultimo anno è stato così, eccome. Soprattutto a causa della stagione caotica del Real Madrid, che tra delusioni ed episodi extracampo, polemiche e sconfitte cocenti, ha preso in mezzo addirittura Kylian Mbappé, altra stella del firmamento delle Merengues.
Ma il Mondiale, evidentemente, ha la capacità di rigenerare gli scontenti. Come Vinicius. Che come Mbappé ha ritrovato sé stesso, come Mbappé ha segnato quattro volte, come Mbappé si è assunto il ruolo di trascinatore della propria squadra: il Brasile, in questo caso.
Con una differenza, però: diversamente da Mbappé con la Francia, Vinicius non era quasi mai stato il vero simbolo della Seleção. Ed è questa, se vogliamo in maniera paradossale, la vera novità della spedizione brasiliana in Nord America.