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Leonardo Gualano

Si chiude un'era: è ufficiale, Guardiola lascerà il Manchester City al termine della stagione

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Manchester City

Pep Guardiola lascerà il Manchester City a fine stagione: a comunicarlo in via ufficiale è stato lo stesso club inglese.

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La notizia era nell'aria da alcuni giorni ormai, adesso c'è però anche l'ufficialità: Pep Guardiola lascerà il Manchester City al termine di questa stagione.

A confermarlo è stato lo stesso club inglese attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Si chiude dunque uno dei cicli più vincenti della storia del calcio inglese e non solo.


  • IL COMUNICATO DEL MANCHESTER CITY

    "Pep Guardiola si dimetterà da Manager del Manchester City quest'estate.

    Il catalano, che si è unito al City nel luglio 2016, ha avuto un effetto trasformativo durante i suoi dieci anni al comando, e lascerà dopo aver vinto 20 trofei, cosa questa che lo rende il Manager di maggior successo nella nostra storia.

    Nonostante la sua partenza, Pep continuerà il suo rapporto con il City Football Group, assumendo un ruolo di Global Ambassador. Il ruolo lo vedrà dare consigli tecnici ai club del gruppo, lavorando su progetti e collaborazioni specifiche."

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    "NIENTE È ETERNO"

    Pep Guardiola ha affidato al sito ufficiale del Manchester City le sue parole di congedo.

    "Quando sono arrivato, la mia prima intervista è stata con Noel Gallagher. Sono uscito pensando: 'Ok... Noel è qui? Sarà divertente'. E che momenti abbiamo trascorso insieme. Non chiedetemi le ragioni per le quali me ne vado. Non c'è una ragione, ma nel profondo so che è arrivato il momento. Nulla è eterno, se lo fosse, sarei ancora qui. Eterni saranno invece i sentimenti, le persone, i ricordi, l'amore che provo per il mio Manchester City.

    Questa è una città costruita sul lavoro. Sulla fatica. Lo si vede nel colore dei mattoni. Nelle persone che timbravano il cartellino presto e si fermavano fino a tardi. Le fabbriche. I Pankhurst. I sindacati. La musica. Semplicemente la Rivoluzione Industriale e come ha cambiato il mondo. E credo di averlo capito, e lo hanno capito anche i miei team. Abbiamo lavorato. Abbiamo sofferto. Abbiamo lottato. E abbiamo fatto le cose a modo nostro. A modo nostro.

    Il duro lavoro si manifesta in molte forme. Le trasferte a Bournemouth, quando abbiamo perso la Premier League, e tu eri lì. Le trasferte a Istanbul, quando eri presente anche lì. Ricordate l'attentato alla Manchester Arena, quando questa città ha mostrato al mondo che aspetto ha la vera forza? Non la rabbia. Non la paura. Solo amore. Comunità. Unione. Una città unita.

    Ricordo la perdita di mia madre durante il COVID e il sostegno che questo club mi ha dato. I tifosi, lo staff, la gente di Manchester, mi avete dato la forza quando ne avevo più bisogno. Cris, i miei figli, tutta la mia famiglia, eravate lì come sempre. Anche tu, Khaldoon, c'eri. I giocatori non dimenticano mai: ogni singolo istante, ogni singolo momento, io, il mio staff, questo club, tutto. Quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto per tutti voi. E voi siete stati semplicemente eccezionali. Non lo sapete ancora, ma state lasciando un'eredità.

    Quindi, ora che il mio tempo sta per finire, siate felici. Gli Oasis sono tornati. Signore e signori, grazie per la fiducia che mi avete accordato. Grazie per avermi spronato. Grazie per amarmi. Tony Walsh ha detto nella sua indimenticabile poesia che questo è il posto. Mi dispiace, Tony: questo è il mio posto. Noel… avevo ragione. È stato fottutamente divertente. Vi voglio bene a tutti."


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  • FBL-EUR-C1-MAN CITY-INTERAFP

    LA FINE DI UN'ERA

    Con l'addio di Pep Guardiola, si chiude uno dei cicli più vincenti della storia del calcio.

    Nel corso delle dieci stagioni con il tecnico spagnolo alla guida, il Manchester City ha vinto qualcosa come venti titoli.

    I Citizens hanno arricchito la loro bacheca con sei Premier League, tre FA Cup, cinque EFL Cup, tre Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per Club.

    Numeri impressionanti che hanno consentito al City di diventare uno dei club più blasonati al mondo e a Guardiola di consacrarsi come uno dei migliori allenatori di tutti i tempi.

  • MARESCA PER LA SUCCESSIONE?

    Chiunque prenderà il posto di Pep Guardiola sulla panchina del Manchester City sarà dunque chiamato a raccogliere una pesantissima eredità.

    Nei giorni scorsi hanno perso sempre più vigore le voci che vogliono Enzo Maresca pronto a diventare il nuovo allenatore dei Citizens.

    Per lui si tratterebbe di un ritorno a Manchester, visto che ha vinto un campionato di Premier League 2 con l'Elite Development Squad del City, prima di entrare nel 2022 proprio nello staff di Guardiola, al cui fianco ha lavorato nella stagione dello storico Treble.

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