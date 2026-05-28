Si chiude l'avventura di Vincenzo Italiano al Bologna: ufficiale la risoluzione consensuale

Approdato sulla panchina del Bologna nell'estate del 2024, Vincenzo Italiano proprio in rossoblù ha fatto il suo esordio da allenatore in Champions League.

Il momento più alto dell'annata è tuttavia coinciso con la vittoria in finale di Coppa Italia con il Milan, che ha consentito al Bologna di tornare a mettere il trofeo in bacheca dopo un'attesa di cinquantuno anni.

Nella stagione che si è appena chiusa, il Bologna si è spinto fino all'ultimo atto della Supercoppa Italiana (persa contro il Napoli), ha raggiunto i quarti di finale di Europa League e ha chiuso il campionato all'ottavo posto.