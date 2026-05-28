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Vincenzo Italiano Bologna 2025-2026Getty Images
Leonardo Gualano

Si chiude l'avventura di Vincenzo Italiano al Bologna: ufficiale la risoluzione consensuale

Serie A
Bologna

Si chiude dopo due anni l'avventura di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna: le parti hanno trovato un accordo per la risoluzione.

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Doveva essere una giornata importante sul fronte Vincenzo Italiano e lo è stata.

Si è infatti ufficialmente chiuso il rapporto tra l'allenatore e il Bologna.

Le parti hanno trovato già un accordo per separare le proprie strade, così come confermato dal comunicato ufficiale emesso proprio dal club felsineo.



  • IL COMUNICATO DEL BOLOGNA

    "Il Bologna FC 1909 rende noto di aver raggiunto l’accordo con Vincenzo Italiano per la risoluzione consensuale del contratto.

    Italiano ha comunicato al Club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna, al termine di due stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura.

    La Società ringrazia Vincenzo per la passione e la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro in questi anni, che resteranno nella storia del Club anche per la conquista della Coppa Italia il 14 maggio 2025.

    A Italiano e al suo staff vanno i migliori auguri per il prosieguo della carriera".

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  • Bologna FC 1909 v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

    L'INCONTRO A CASTELDEBOLE

    Per la mattinata di giovedì 28 maggio era previsto un incontro a Casteldebole con protagonisti appunto Vincenzo Italiano, il direttore sportivo Marco Di Vaio, il presidente Saputo, l'amministratore delegato Fenici e il responsabile dell'area tecnica Sartori.

    Il summit è iniziato verso le ore 9.30 ed è stato nel corso dello stesso che le parti hanno deciso di interrompere il rapporto.

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  • Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

    IL TRIONFO IN COPPA ITALIA

    Approdato sulla panchina del Bologna nell'estate del 2024, Vincenzo Italiano proprio in rossoblù ha fatto il suo esordio da allenatore in Champions League.

    Il momento più alto dell'annata è tuttavia coinciso con la vittoria in finale di Coppa Italia con il Milan, che ha consentito al Bologna di tornare a mettere il trofeo in bacheca dopo un'attesa di cinquantuno anni.

    Nella stagione che si è appena chiusa, il Bologna si è spinto fino all'ultimo atto della Supercoppa Italiana (persa contro il Napoli), ha raggiunto i quarti di finale di Europa League e ha chiuso il campionato all'ottavo posto.

  • IL NAPOLI NEL SUO FUTURO?

    Il nome di Vincenzo Italiano è stato accostato con forza a quello del Napoli nel corso degli ultimi giorni.

    Il tecnico, che già in passato era stato dato nel mirino del club partenopeo, potrebbe raccogliere l'eredità di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

    Proprio Italiano viene dato come protagonista con Allegri di un vero e proprio testa a testa nella corsa che conduce alla guida tecnica del Napoli.

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