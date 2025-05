Si accende la corsa al titolo di Pichichi in Spagna: Mbappé mette nel mirino Lewandowski

Grazie alla doppietta contro il Celta Vigo, Kylian Mbappé si è rilanciato nella classifica dei marcatori della Liga.

La sua prima annata in Spagna non è probabilmente andata come si aspettava, visto che il Real Madrid è incappato tanti alti e bassi, ma il finale di stagione potrebbe ancora regalare a Kylian Mbappé delle soddisfazioni.

I Blancos nono sono ancora estromessi dalla corsa per il titolo di campioni di Spagna, visto che sono a -4 dal Barcellona quando mancano quattro giornate alla fine della Liga e c’è ancora un Clasico da giocare, ma il fuoriclasse francese può puntare anche ad un importante riconoscimento individuale: quello di Pichichi.

La corsa al titolo di capocannoniere della Liga si è riaperto ed ora Mbappé insegue da vicinissimo Robert Lewandowski.