Shevchenko entusiasta della stagione del Milan: "Vederlo vincere mi fa stare bene. Leao centravanti? Non è il suo ruolo, ma sta facendo bene"

"Modric? È un grande giocatore, mi ha sempre impressionato per l’umiltà. Ha un grande carattere, è un leader. Gli ho chiesto come si è trovato a Milano e se si è ambientato bene, mi ha risposto che è contento e che i tifosi del Milan sono speciali. Ed è vero. Lottare per lo Scudetto, per la Champions League, rende felici i tifosi e ti danno grande energia.”