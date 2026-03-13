Shevchenko entusiasta della stagione del Milan: "Vederlo vincere mi fa stare bene. Leao centravanti? Non è il suo ruolo, ma sta facendo bene"

In una settimana decisiva per il Milan, sono arrivate parole d’incoraggiamento importanti da un grande ex come Andrij Shevchenko.
Ai microfoni di Sky Sport, durante un evento a Milano organizzato dal World Legends Padel Tour, l’ex attaccante rossonero ha parlato della stagione della squadra di Massimiliano Allegri, mostrando evidente entusiasmo.
Nel corso della giornata, l’ucraino ha poi fatto visita alla squadra a Milanello per salutare giocatori e staff, allenatore compreso, in un incontro che mancava ormai da diversi anni.