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Andriy ShevchenkoGetty Images
Michael Baldoin

Shevchenko entusiasta della stagione del Milan: "Vederlo vincere mi fa stare bene. Leao centravanti? Non è il suo ruolo, ma sta facendo bene"

L'ex attaccante rossonero è tornato a Milano per l’evento organizzato dal World Legends Padel Tour, dove ha parlato anche di Modric: "È un grande giocatore, sorprende la sua umiltà".

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In una settimana decisiva per il Milan, sono arrivate parole d’incoraggiamento importanti da un grande ex come Andrij Shevchenko.

Ai microfoni di Sky Sport, durante un evento a Milano organizzato dal World Legends Padel Tour, l’ex attaccante rossonero ha parlato della stagione della squadra di Massimiliano Allegri, mostrando evidente entusiasmo.

Nel corso della giornata, l’ucraino ha poi fatto visita alla squadra a Milanello per salutare giocatori e staff, allenatore compreso, in un incontro che mancava ormai da diversi anni.

  • "VEDERE IL MILAN VINCERE MI FA STARE BENE"

    "Tornare a Milanello? È bellissimo, ho sentito qualcosa dentro lo stomaco. Non vengo qua da quattro o cinque anni. È stato bello vedere la squadra e mister Allegri, sono andato a vedere anche il settore giovanile. Vedo il Milan vincere e mi fa stare bene questa cosa”.

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  • "ALLEGRI L'HO TROVATO CARICO: ORA BISOGNA METTERE PRESSIONE ALL'INTER"

    "Allegri? L’ho trovato carico, allegro, positivo e mi fa veramente pensare che il Milan può farcela, è sulla strada giusta. La squadra funziona e gira, bisogna provare a mettere pressione sull’Inter.”

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  • "MODRIC È UN LEADER: MI HA DETTO CHE I TIFOSI DEL MILAN SONO SPECIALI"

    "Modric? È un grande giocatore, mi ha sempre impressionato per l’umiltà. Ha un grande carattere, è un leader. Gli ho chiesto come si è trovato a Milano e se si è ambientato bene, mi ha risposto che è contento e che i tifosi del Milan sono speciali. Ed è vero. Lottare per lo Scudetto, per la Champions League, rende felici i tifosi e ti danno grande energia.”

  • "LEAO STA GIOCANDO FUORI RUOLO: SI STA IMPEGNANDO MOLTO E HA FATTO BELLE PARTITE"

    "Confronto con Leao? Penso che io e lui abbiamo caratteristiche diverse. Ha dato un contributo importante dall’inizio della stagione. Ha cambiato ruolo, ma non è adatto alle sue caratteristiche. Però è stato molto disponibile alle richieste del mister e ha fatto delle belle partite. Fa fatica ma si mette a disposizione, deve adattarsi ad un ruolo non suo. Ci vorrà tempo per capire se è adatto a farlo. Lui come altri stanno dando il massimo e stanno facendo bene”.

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  • "SITUAZIONE DIFFICILE IN UCRAINA: SPERIAMO DI QUALIFICARCI AI MONDIALI PER DARE UNA SODDISFAZIONE AI TIFOSI"

    "Guerra in Ucraina? Situazione sempre difficile. Sono quattro anni di guerra. In questo mondo ci sono tanti conflitti e tante guerre, ma non bisogna dimenticare. È stato un inverno freddo e tanta gente ha sofferto. Fortunatamente il calcio aiuta la gente, abbiamo la speranza di qualificarci al Mondiale, è il nostro obiettivo. Se la squadra ci farà questo regalo sarà un grandissimo risultato.”

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