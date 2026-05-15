Shakira canta l'inno dei Mondiali 2026: da “Waka Waka” a “Dai Dai”, anche Maldini nel video della nuova canzione della Coppa del Mondo

“Dai Dai” sarà anche il brano simbolo del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per favorire l’accesso dei bambini all’istruzione e allo sport. Secondo quanto comunicato dalla FIFA, anche i diritti d’autore della canzone saranno devoluti al progetto.

Shakira contribuirà inoltre donando un dollaro per ogni biglietto venduto del suo tour mondiale “Las Mujeres Ya No Lloran”, titolo ispirato alla hit “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”.

La cantante colombiana sarà infine protagonista del primo Halftime Show nella storia delle finali dei Mondiali FIFA.

Lo spettacolo, previsto il 19 luglio durante la finale della Coppa del Mondo 2026, sarà coordinato da Chris Martin dei Coldplay e vedrà sul palco anche Madonna e i BTS.