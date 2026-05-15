Shakira canta l'inno dei Mondiali 2026: da “Waka Waka” a “Dai Dai”, anche Maldini nel video della nuova canzione della Coppa del Mondo

Shakira torna a essere la voce ufficiale della Coppa del Mondo. La cantante colombiana ha presentato “Dai Dai”, l’inno ufficiale dei Mondiali 2026, torneo che prenderà il via l’11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico.
Il brano, realizzato insieme al rapper nigeriano Burna Boy, è stato annunciato sui social dalla stessa artista con un video girato allo stadio Maracana di Rio de Janeiro.
Il ritornello punta a diventare uno dei tormentoni dell’estate calcistica grazie a un mix di incitamenti in più lingue: “Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!”.