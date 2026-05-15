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Alessandro De Felice

Shakira canta l'inno dei Mondiali 2026: da “Waka Waka” a “Dai Dai”, anche Maldini nel video della nuova canzione della Coppa del Mondo

Coppa del Mondo

Dallo stadio Maracana alla finale del Mondiale, Shakira lancia “Dai Dai” insieme a Burna Boy: la cantante colombiana torna voce della Coppa del Mondo

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Shakira torna a essere la voce ufficiale della Coppa del Mondo. La cantante colombiana ha presentato “Dai Dai”, l’inno ufficiale dei Mondiali 2026, torneo che prenderà il via l’11 giugno tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Il brano, realizzato insieme al rapper nigeriano Burna Boy, è stato annunciato sui social dalla stessa artista con un video girato allo stadio Maracana di Rio de Janeiro.

Il ritornello punta a diventare uno dei tormentoni dell’estate calcistica grazie a un mix di incitamenti in più lingue: “Dai, dai, iko, dale, allez, let’s go!”.

  • LA CANZONE DEI MONDIALI 2026

    “Dai Dai” parla del tema della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Il significato del titolo viene ripetuto in più lingue, con formule equivalenti come “dale” in spagnolo, “allez” in francese, “ikou” in giapponese e “let’s go” in inglese.

    Il messaggio centrale della canzone è quello dell’unione globale attraverso il calcio e della ricerca della forza personale nei momenti difficili.

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  • MALDINI NELLA CANZONE DEI MONDIALI

    Il nuovo inno dei Mondiali 2026 contiene diversi riferimenti al calcio internazionale.

    Nel testo vengono citati grandi campioni come Pelé, Diego Armando Maradona, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Tra i nomi compare anche Paolo Maldini, unico italiano menzionato nel brano.

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  • DA ‘WAKA WAKA’ A ‘DAI DAI’

    Il legame tra Shakira e la FIFA dura ormai da anni. Nel 2010 la cantante colombiana aveva firmato “Waka Waka (This Time for Africa)”, diventata una delle canzoni più iconiche nella storia dei Mondiali. Nel 2014 aveva poi interpretato “La La La (Brazil 2014)” durante la rassegna brasiliana.

    Ma il rapporto con il calcio internazionale era iniziato già nel 2006 con “Hips Don’t Lie Bamboo”, versione speciale collegata alla FIFA.

  • CHI È BURNA BOY

    Accanto a Shakira c’è Burna Boy, tra i principali artisti della scena afrobeat internazionale.

    Il cantante nigeriano, che in passato ha collaborato con Beyoncé, Sam Smith, Ed Sheeran e Travis Scott, contribuisce al sound urban e latino del brano.

    “Dai Dai” unisce afrobeat, pop e ritmi urban latino-americani, con un’impostazione pensata anche per diventare virale sui social e sulle piattaforme di streaming.


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  • IL VIDEO DI ‘DAI DAI’

    Il videoclip mostra Shakira al centro del campo del Maracanã insieme alla sua crew di ballerini e al pallone ufficiale del Mondiale 2026.

    Tra i protagonisti compare anche Rafael Vicente, ballerino brasiliano diventato virale nel 2022 grazie a una coreografia su “Waka Waka” poi condivisa dalla stessa cantante.

  • SHAKIRA PROTAGONISTA AL MONDIALE

    “Dai Dai” sarà anche il brano simbolo del FIFA Global Citizen Education Fund, iniziativa che punta a raccogliere 100 milioni di dollari per favorire l’accesso dei bambini all’istruzione e allo sport. Secondo quanto comunicato dalla FIFA, anche i diritti d’autore della canzone saranno devoluti al progetto.

    Shakira contribuirà inoltre donando un dollaro per ogni biglietto venduto del suo tour mondiale “Las Mujeres Ya No Lloran”, titolo ispirato alla hit “Shakira: Bzrp Music Sessions Vol. 53”.

    La cantante colombiana sarà infine protagonista del primo Halftime Show nella storia delle finali dei Mondiali FIFA.

    Lo spettacolo, previsto il 19 luglio durante la finale della Coppa del Mondo 2026, sarà coordinato da Chris Martin dei Coldplay e vedrà sul palco anche Madonna e i BTS.

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