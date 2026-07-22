Sfuma il sogno dei tifosi del Milan: Phil Foden rinnova con il Manchester City fino al 2030

Dopo l'addio di Guardiola a Manchester è iniziata ufficialmente l'era Maresca, allenatore che Foden ha già conosciuto quando l'italiano faceva parte dello staff di Pep.

"Sono emozionatissimo. Ovviamente, ho già avuto Enzo in passato. Quando lo abbiamo avuto durante la stagione del Triplete, è stato brillante. La sua attenzione ai dettagli, le piccole cose che fanno la differenza, e anche allenandosi con lui in questo momento, si capisce subito quanto sia bravo come allenatore. Sono davvero entusiasta di giocare sotto la sua guida e vedere dove ci porterà".

Parole importanti, quelle di Foden, rivolte non solo al Maresca allenatore ma anche all'uomo: "È una persona davvero gentile. Ha i piedi per terra. È uno a cui puoi rivolgerti e parlare di qualsiasi cosa, e lui ti aiuterà. Anche se vuoi lavorare su aspetti specifici per migliorare, ti offrirà sessioni individuali dopo l'allenamento. Ed è una cosa che ha fatto anche con me quando era qui. Ho fatto piccoli esercizi di finalizzazione con lui e cose del genere, e mi ha davvero aiutato a migliorare il mio gioco".

Foden conta di tornare al top con Maresca, dopo l'ultima deludente stagione, che gli è costata anche l'esclusione dalla rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026: "Non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione con Maresca, ci conosciamo molto bene. Quindi anche questo è un aspetto positivo. Il suo modo di impostare il gioco dalle retrovie e di praticare un calcio basato sul possesso palla si adatta perfettamente al mio stile di gioco. Non vedo l'ora e spero che questo possa aiutarmi a fare un ulteriore passo avanti nel mio gioco".