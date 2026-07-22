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Sfuma il sogno dei tifosi del Milan: Phil Foden rinnova con il Manchester City fino al 2030

Premier League
Calciomercato
P. Foden
Milan
Manchester City

Il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Phil Foden: il talento inglese ha firmato il prolungamento fino al 30 giugno 2030.

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Non sarà Phil Foden il grande colpo ad effetto del mercato del Milan: dopo che nelle ultime settimane si erano rincorsi i rumors su un possibile interesse del club rossonero per il trequartista inglese, oggi è arrivata l'ufficialità del rinnovo del contratto del giocatore con il Manchester City, che lo ha blindato con un nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2030.

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  • IL RINNOVO FINO AL 2030

    Foden, che con il Manchester City ha disputato 369 partite realizzando 110 goal, ha percorso tutta la trafila dell'academy prima di diventare uno degli uomini-simbolo dell'era Guardiola.

    Adesso è arrivata l'ufficialità del rinnovo fino al 30 giugno 2030 (con opzione per un ulteriore anno), accordo che era stato già raggiunto diverse settimane fa ma che è stato ratificato solo oggi.

    "È una sensazione incredibile - le parole di Foden ai canali ufficiali del club - Ovviamente, essendo qui fin da piccolo, avendo percorso tutta la Academy fino ad arrivare in prima squadra, giocare per il City è sempre stato un mio sogno. È tutto ciò a cui ho sempre pensato fin da bambino: giocare in prima squadra, vincere trofei, ed è semplicemente il club perfetto, un posto dove sono davvero felice e ogni singolo giorno che vengo qui mi diverto tantissimo".

    Adesso Foden, alla luce anche delle partenze negli ultimi anni di giocatori come De Bruyne e Bernardo Silva, è considerato uno dei leader della squadra: "Spero di poter mettere a frutto la mia esperienza, le vittorie che ho ottenuto e le cose che ho visto insieme ai miei compagni di squadra. Inoltre, potrò trasmettere queste conoscenze ai nuovi giocatori e spero che insieme potremo ottenere buoni risultati".


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  • "ENTUSIASTA DI LAVORARE CON MARESCA"

    Dopo l'addio di Guardiola a Manchester è iniziata ufficialmente l'era Maresca, allenatore che Foden ha già conosciuto quando l'italiano faceva parte dello staff di Pep.

    "Sono emozionatissimo. Ovviamente, ho già avuto Enzo in passato. Quando lo abbiamo avuto durante la stagione del Triplete, è stato brillante. La sua attenzione ai dettagli, le piccole cose che fanno la differenza, e anche allenandosi con lui in questo momento, si capisce subito quanto sia bravo come allenatore. Sono davvero entusiasta di giocare sotto la sua guida e vedere dove ci porterà".

    Parole importanti, quelle di Foden, rivolte non solo al Maresca allenatore ma anche all'uomo: "È una persona davvero gentile. Ha i piedi per terra. È uno a cui puoi rivolgerti e parlare di qualsiasi cosa, e lui ti aiuterà. Anche se vuoi lavorare su aspetti specifici per migliorare, ti offrirà sessioni individuali dopo l'allenamento. Ed è una cosa che ha fatto anche con me quando era qui. Ho fatto piccoli esercizi di finalizzazione con lui e cose del genere, e mi ha davvero aiutato a migliorare il mio gioco".

    Foden conta di tornare al top con Maresca, dopo l'ultima deludente stagione, che gli è costata anche l'esclusione dalla rosa dell'Inghilterra per i Mondiali 2026: "Non vedo l'ora di iniziare una nuova stagione con Maresca, ci conosciamo molto bene. Quindi anche questo è un aspetto positivo. Il suo modo di impostare il gioco dalle retrovie e di praticare un calcio basato sul possesso palla si adatta perfettamente al mio stile di gioco. Non vedo l'ora e spero che questo possa aiutarmi a fare un ulteriore passo avanti nel mio gioco".

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  • SFUMA IL SOGNO DEI TIFOSI DEL MILAN

    Il nome di Foden era circolato con insistenza nelle ultime settimane tra i tifosi del Milan, che sognavano di vedere il campione inglese vestire la maglia rossonera nella prossima stagione. Una suggestione di mercato che aveva fondamenta poco solide, come sottolineato nei giorni scorsi: Foden, che vedrà il suo ingaggio da oltre 13 milioni di euro lordi aumentare ulteriormente dopo il rinnovo, era un nome fuori dai parametri non solo del club rossonero ma di qualsiasi società di Serie A.

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