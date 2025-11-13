Lo sfogo di Stankovic contro un giornalista in diretta tv: "Non sai niente di calcio, sai solo dire ca**ate"

L’avventura di Dejan Stankovic alla guida dello Spartak Mosca si chiude dopo poco più di un anno: in 64 partite complessive, l’ex centrocampista serbo aveva portato la squadra al quarto posto nella scorsa stagione di campionato.
A sorprendere è il tempismo dell’addio, arrivato subito dopo una vittoria in campionato - il 2-1 esterno contro l’Akhmat - che però vale solo il sesto posto in classifica per la formazione moscovita.
Al termine del match, tuttavia, Stankovic ha fatto parlare di sé per tutt’altre ragioni: ha perso la calma e ha inveito, in ben tre lingue diverse, contro un giornalista che gli aveva rivolto una domanda scomoda. “Sei un giornalista? Perché mi provochi? Non sai niente, sai solo dire ca**ate”, ha gridato l’ex Lazio e Inter davanti alle telecamere.