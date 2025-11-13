Pubblicità
Pubblicità
Dejan StankovicGetty Images
Michael Baldoin

Lo sfogo di Stankovic contro un giornalista in diretta tv: "Non sai niente di calcio, sai solo dire ca**ate"

L’ex giocatore di Lazio e Inter ha perso la testa in diretta TV contro un giornalista, inveendo contro di lui in tre lingue diverse. Il giorno successivo è arrivato l’addio allo Spartak Mosca, deciso di comune accordo con il club.

Pubblicità

L’avventura di Dejan Stankovic alla guida dello Spartak Mosca si chiude dopo poco più di un anno: in 64 partite complessive, l’ex centrocampista serbo aveva portato la squadra al quarto posto nella scorsa stagione di campionato.

A sorprendere è il tempismo dell’addio, arrivato subito dopo una vittoria in campionato - il 2-1 esterno contro l’Akhmat - che però vale solo il sesto posto in classifica per la formazione moscovita.

Al termine del match, tuttavia, Stankovic ha fatto parlare di sé per tutt’altre ragioni: ha perso la calma e ha inveito, in ben tre lingue diverse, contro un giornalista che gli aveva rivolto una domanda scomoda. “Sei un giornalista? Perché mi provochi? Non sai niente, sai solo dire ca**ate”, ha gridato l’ex Lazio e Inter davanti alle telecamere.

  • COS'È SUCCESSO?

    Nel finale di partita, il tecnico serbo è apparso molto nervoso nei confronti dell’arbitro, salvo poi chiarire a inizio intervista che si era trattato di un malinteso: stava semplicemente salutando un giocatore avversario.

    In diretta TV, però, di fronte alle domande insistenti di un giornalista che aveva riacceso la questione, l’ex Lazio e Inter ha perso la calma, inveendo contro l’interlocutore in tre lingue diverse - inglese, italiano e serbo - davanti alle telecamere.

    • Pubblicità

  • STANKOVIC PERDE LA CALMA: "SAI SOLO DIRE CA**ATE"

    Dopo aver ricevuto la domanda, Stankovic ha risposto - evidentemente innervosito - in lingua inglese:
    “Hai altre domande? O era l’unica che avevi? Sei un giornalista? Perché lo fai?”

    Poi ha cambiato improvvisamente tono e lingua, passando all’italiano:
    “Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato, con quali giocatori? Perché ho fatto quelle sostituzioni? Non sai niente. Sai solo dire ca**ate. Arbitro? Un commento sull’arbitro?”

    Infine, nonostante il giornalista provasse a riprendere la parola, è arrivato lo sfogo in serbo:
    “Non ho finito. Cosa vuoi, ba**ardo? Cosa vuoi? Spo**o ba**ardo!”

    Concluso il confronto, l'ex Lazio e Inter ha abbandonato l’intervista e non si è poi presentato alla successiva conferenza stampa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • STANKOVIC DICE ADDIO: IL COMUNICATO DELLO SPARTAK MOSCA

    A meno di 48 ore dallo sfogo, lo Spartak Mosca ha annunciato di aver interrotto consensualmente il contratto con Dejan Stankovic:

    "Lo Spartak Mosca FC e l'allenatore Dejan Stankovic pongono fine alla loro collaborazione di comune accordo.

    L'allenatore serbo è alla guida dello Spartak dalla scorsa estate.

    I biancorossi si sono classificati quarti nella Premier League russa nella stagione 2024/25. In Coppa di Russia, lo Spartak è arrivato ad un passo dalla finale allo stadio Luzhniki.

    La squadra è attualmente sesta in campionato, risultato che non soddisfa la dirigenza del club. La decisione di separarsi è stata presa di comune accordo.

    Ringraziamo Dejan e i suoi assistenti per il loro lavoro e auguriamo loro buona fortuna per la loro futura carriera."

Russia Premier League
FK Akhmat crest
FK Akhmat
AKH
FC Orenburg crest
FC Orenburg
GAO
Russia Premier League
Spartak Mosca crest
Spartak Mosca
SMO
Dinamo Mosca crest
Dinamo Mosca
DMO