Lo sfogo di Stankovic contro un giornalista in diretta tv: "Non sai niente di calcio, sai solo dire ca**ate"

Dopo aver ricevuto la domanda, Stankovic ha risposto - evidentemente innervosito - in lingua inglese:

“Hai altre domande? O era l’unica che avevi? Sei un giornalista? Perché lo fai?”

Poi ha cambiato improvvisamente tono e lingua, passando all’italiano:

“Perché mi provochi con questa domanda? Sai qualcosa di calcio? Con quale formazione ho giocato, con quali giocatori? Perché ho fatto quelle sostituzioni? Non sai niente. Sai solo dire ca**ate. Arbitro? Un commento sull’arbitro?”

Infine, nonostante il giornalista provasse a riprendere la parola, è arrivato lo sfogo in serbo:

“Non ho finito. Cosa vuoi, ba**ardo? Cosa vuoi? Spo**o ba**ardo!”

Concluso il confronto, l'ex Lazio e Inter ha abbandonato l’intervista e non si è poi presentato alla successiva conferenza stampa.