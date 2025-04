Sestri Levante-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sestri Levante vs Milan Futuro

Serie C

Al Sivori ci si gioca una fetta di salvezza, si sfidano Sestri Levante e Milan Futuro: formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

In Liguria sfida salvezza fra Sestri Levante e Milan Futuro. La giornata numero 35 del campionato di Serie C NOW, offre il confronto fra le squadre di Alberto Ruvo e Massimo Oddo.

Rossoblù penultimi in classifica, a quota 26 punti: in questo momento Clemenza e compagni si giocherebbero il playout contro la Lucchese. Uno in più, invece, ne ha il Milan Futuro, che a oggi si giocherebbe il mantenimento della categoria nel doppio confronto con la Spal.

Occhio, però, all’ultimo posto: il Legnago Salus ha 25 punti e sogna di evitare la retrocessione diretta, approfittando dello scorso diretto del Sivori.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.