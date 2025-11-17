Sesko tra infortunio e inizio complicato: la prima stagione al Manchester United non sta andando secondo i piani

Tra Premier League e Carabao Cup, Sesko ha racimolato dodici apparizioni ma non tutte dal primo minuto: in ben cinque circostanze, infatti, ha fatto il proprio ingresso in campo dalla panchina.

Non bene nemmeno sotto l'aspetto realizzativo: appena due i goal all'attivo, entrambi in campionato e al cospetto di Brentford e Sunderland.

Un apporto piuttosto scarso alla causa di una squadra che si sta pian piano ritrovando grazie agli undici punti conquistati nelle ultime cinque giornate, utili per scalare la classifica di Premier League fino al settimo posto.