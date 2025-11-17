Sesko tra infortunio e inizio complicato: la prima stagione al Manchester United non sta andando secondo i piani

Con i suoi 76,5 milioni di euro è stato l'acquisto più costoso dell'estate del Manchester United, ma anche lo stesso Benjamin Sesko si attendeva un impatto decisamente migliore con la nuova realtà.
All'onerosità dell'investimento non hanno fatto seguito i risultati, piuttosto deludenti per un attaccante considerato a più riprese come uno dei profili più futuribili dell'intero contesto europeo.
Per lo sloveno non solo demeriti ma anche una bella dose di sfortuna, alla luce dell'infortunio al ginocchio rimediato nell'ultimo match disputato prima di questa sosta di novembre.