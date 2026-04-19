Serie C girone B, la promossa arriverà nell'ultimo turno: con una vittoria l'Arezzo è in B, ma l'Ascoli spera ancora

Vicenza e Benevento hanno già staccato il pass per la Serie B 2026/2027, ora tocca al girone B di Serie C ufficializzare la propria promossa. Una promossa che si farà attendere fino all'ultimo turno e al 90' che sancirà la conclusione del campionato regolare, considerando come Arezzo e Ascoli siano appaiate in vetta in vista dell'ultima giornata del torneo.

Ultima giornata che vedrà l'Arezzo, favorita per la promozione in virtù degli scontri diretti che la premierebbero in caso di arrivo a pari punti, in casa contro la Torres, mentre l'Ascoli se la vedrà in trasferta contro il Campobasso. I bianconeri sono consapevoli di essere sfavoriti negli ultimi '90, considerando la possibilità aretina di giocare in casa e di ottenere la promozione in caso di successo, ma niente è ancora scritto.

Comunque vada l'ultima giornata, una delle due affronterà i playoff per provare ad ottenere la promozione, partendo dalle ultime fasi in virtù del secondo posto ottenuto nel campionato regolare.