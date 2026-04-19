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Ascoli Arezzo tifosiGetty Images
Francesco Schirru

Serie C girone B, la promossa arriverà nell'ultimo turno: con una vittoria l'Arezzo è in B, ma l'Ascoli spera ancora

Serie C
S.S. Arezzo vs Torres
Campobasso vs Ascoli Calcio 1898 FC
Campobasso
Ascoli Calcio 1898 FC
S.S. Arezzo
Torres

Appaiate in testa, Arezzo e Ascoli si giocano l'accesso alla promossa Serie B nei novanta minuti finali del campionato: toscani di scena in casa contro la Torres, bianconeri in trasferta contro il Campobasso.

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Vicenza e Benevento hanno già staccato il pass per la Serie B 2026/2027, ora tocca al girone B di Serie C ufficializzare la propria promossa. Una promossa che si farà attendere fino all'ultimo turno e al 90' che sancirà la conclusione del campionato regolare, considerando come Arezzo e Ascoli siano appaiate in vetta in vista dell'ultima giornata del torneo.

Ultima giornata che vedrà l'Arezzo, favorita per la promozione in virtù degli scontri diretti che la premierebbero in caso di arrivo a pari punti, in casa contro la Torres, mentre l'Ascoli se la vedrà in trasferta contro il Campobasso. I bianconeri sono consapevoli di essere sfavoriti negli ultimi '90, considerando la possibilità aretina di giocare in casa e di ottenere la promozione in caso di successo, ma niente è ancora scritto.

Comunque vada l'ultima giornata, una delle due affronterà i playoff per provare ad ottenere la promozione, partendo dalle ultime fasi in virtù del secondo posto ottenuto nel campionato regolare.

  • LA SERIE B DOPO 20 ANNI

    L'Arezzo deve ottenere un risultato uguale o migliore rispetto all'Ascoli per essere promossa direttamente in Serie B. La squadra aretina aspetta la cadetteria da oramai un ventennio, considerando come dal 2007 ad oggi abbia giocato tra Serie C e Serie D senza mai avvicinarsi realmente al ritorno nella seconda serie.

    Guidata da Bucchi, conta su una squadra composta da giocatori prevalentemente abituati alla Serie C, che proveranno a confrontarsi con la B per la prima volta.

    Qualora l'Ascoli non ottenga il successo sul campo del Campobasso, all'Arezzo potrebbe bastare il pari o anche la sconfitta, ovviamente in caso di uguale sconfitta dei bianconeri.

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  • ASCOLI E SERIE B

    Rispetto all'Arezzo l'Ascoli è una squadra decisamente abituata alla Serie B, tanto da essere stato tra i team più presenti negli ultimi vent'anni. Retrocesso nel 2024, ha faticato enormemente nello scorso torneo di Serie C, chiudendo il campionato al 15esimo posto.

    Ora, però, l'Ascoli ha cambiato volto, dimostrando di poter ottenere il pass per la Serie B se non tramite il primo posto, anche via playoff.

    “Sappiamo che dobbiamo spingere fino alla fine e vedere cosa succede" ha dichiarato il mister dell'Ascoli, Tomei, in vista dell'ultima partita di campionato contro il Campobasso.

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  • LE SQUADRE AI PLAYOFF

    A differenza del primo posto, non ancora deciso, a 90' dal termine sono già certe tutte le squadre che parteciperanno ai playoff, ovviamente escludendo il discorso Arezzo/Ascoli.

    Il Ravenna ha dato battaglia alle due capoliste fino all'ultimo, arrivando a quota 73 punti (-4 dalla vetta) e assicurandosi così il terzo posto e la possibilità di saltare le primissime fasi playoff.

    Proveranno a raggiungere la Serie B tramite le partite post-campionato regolare anche Campobasso, Juventus Next Gen, Pianese, Pineto, Ternana, Vis Pesaro e Gubbio, tutte qualificate ai playoff. Niente da fare invece per il Livorno, undicesimo.

Serie C
S.S. Arezzo crest
S.S. Arezzo
ARE
Torres crest
Torres
TOR
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Campobasso crest
Campobasso
CAM
Ascoli Calcio 1898 FC crest
Ascoli Calcio 1898 FC
ASC