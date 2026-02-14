Goal.com
Vittorio Rotondaro

Serie B: risultati e marcatori della 25ª giornata

Il Palermo torna a vincere: tris all'Entella. Esultano anche Modena e Sampdoria. Il Catanzaro batte il Mantova e continua a volare, Venezia e Frosinone impegnate in trasferta.

  • MODENA-CARRARESE 2-0

    • Marcatori: 33' Massolin, 91' Defrel
  • PALERMO-ENTELLA 3-0

    • Marcatori: 4' Pohjanpalo, 41' Ranocchia, 50' Pierozzi
  • SAMPDORIA-PADOVA 1-0

    • Marcatori: 34' rig. Brunori

  • CATANZARO-MANTOVA 2-0

    • Marcatori: 5' Iemmello, 39' Pontisso
  • CESENA-VENEZIA

    • Oggi alle ore 19:30

  • BARI-SUDTIROL

    • Domenica alle ore 15:00
  • MONZA-JUVE STABIA

    • Domenica alle ore 15

  • SPEZIA-FROSINONE

    • Domenica alle ore 15
  • EMPOLI-REGGIANA

    • Domenica alle ore 17:15

  • AVELLINO-PESCARA

    • Domenica alle ore 19:30
