Serie B: risultati e marcatori della 25ª giornata
MODENA-CARRARESE 2-0
- Marcatori: 33' Massolin, 91' Defrel
PALERMO-ENTELLA 3-0
- Marcatori: 4' Pohjanpalo, 41' Ranocchia, 50' Pierozzi
SAMPDORIA-PADOVA 1-0
- Marcatori: 34' rig. Brunori
CATANZARO-MANTOVA 2-0
- Marcatori: 5' Iemmello, 39' Pontisso
CESENA-VENEZIA
- Oggi alle ore 19:30
BARI-SUDTIROL
- Domenica alle ore 15:00
MONZA-JUVE STABIA
- Domenica alle ore 15
SPEZIA-FROSINONE
- Domenica alle ore 15
EMPOLI-REGGIANA
- Domenica alle ore 17:15
AVELLINO-PESCARA
- Domenica alle ore 19:30
