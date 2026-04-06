Sampdoria fans, Serie A, 24092017Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 33ª giornata

Serie B protagonista con le sfide valide per il 33esimo turno: al Manuzzi finisce 1-1 tra Cesena e Sudtirol, il Venezia supera l'ostacolo Juve Stabia.

  • FROSINONE-PADOVA 2-0

    Marcatori: 25 Raimondo, 29' Gelli

  • PALERMO-AVELLINO 2-0

    Marcatori: 12' Palumbo, 82' Ranocchia

  • CESENA-SUDTIROL 1-1

    Marcatori: 3' Tair (S), 17' aut. Davi (C)


  • BARI-MODENA 3-1

    Marcatori: 22' rig. Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)


  • CATANZARO-MONZA 1-1

    Marcatori: 6' Pontisso (C), 90+6' rig. Pessina (M)


  • MANTOVA-VIRTUS ENTELLA 1-0

    Marcatori: 84' Marras


  • REGGIANA-PESCARA 1-3

    Marcatori: 21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)


  • VENEZIA-JUVE STABIA 3-1

    Marcatori: 39' aut. Giorgini (V), 45' Carisson (J), 45+3' Adorante (V), 74' Adorante (V)


  • SAMPDORIA-EMPOLI 1-0

    Marcatori: 58' Pierini


  • CARRARESE-SPEZIA 3-1

    Marcatori: 17' Calabrese (C), 23' Finotto (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)


