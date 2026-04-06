Serie B: risultati e marcatori della 33ª giornata
FROSINONE-PADOVA 2-0
Marcatori: 25 Raimondo, 29' Gelli
PALERMO-AVELLINO 2-0
Marcatori: 12' Palumbo, 82' Ranocchia
CESENA-SUDTIROL 1-1
Marcatori: 3' Tair (S), 17' aut. Davi (C)
BARI-MODENA 3-1
Marcatori: 22' rig. Moncini (B), 31' aut. Adorni (B), 80' Cuni (B), 90' Ambrosino (M)
CATANZARO-MONZA 1-1
Marcatori: 6' Pontisso (C), 90+6' rig. Pessina (M)
MANTOVA-VIRTUS ENTELLA 1-0
Marcatori: 84' Marras
REGGIANA-PESCARA 1-3
Marcatori: 21' Olzer (P), 50' Insigne (P), 68' Lambourde (R), 89' Meazzi (P)
VENEZIA-JUVE STABIA 3-1
Marcatori: 39' aut. Giorgini (V), 45' Carisson (J), 45+3' Adorante (V), 74' Adorante (V)
SAMPDORIA-EMPOLI 1-0
Marcatori: 58' Pierini
CARRARESE-SPEZIA 3-1
Marcatori: 17' Calabrese (C), 23' Finotto (C), 49' Valoti (S), 63' Abiuso (C)
