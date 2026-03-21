Serie B: risultati e marcatori della 32ª giornata
Pubblicità
CESENA-CATANZARO 3-1
Marcatori: 34' Liberali (CAT), 59' Cerri (CES), 72' Piacentini (CES), 94' Berti (CES)
JUVE STABIA-SPEZIA 3-1
Marcatori: 32' Aurelio (S), 47' pt rig. Leone (J), 74' Pierobon (J), 89' Okoro (J)
- PubblicitàPubblicità
PADOVA-PALERMO 0-1
Marcatori: 92' Bani
MONZA-VENEZIA 1-1
Marcatori: 26' Haps (V), 52' rig. Pessina (M)
- PubblicitàPubblicità
MODENA-MANTOVA
Ore 19:30
BARI-CARRARESE
Domenica ore 15
- PubblicitàPubblicità
EMPOLI-PESCARA
Domenica ore 15
SUDTIROL-FROSINONE
Domenica ore 15
- PubblicitàPubblicità
SAMPDORIA-AVELLINO
Domenica ore 17:15
VIRTUS ENTELLA-REGGIANA
Domenica ore 19:30
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità