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Venezia FC v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
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Serie B: risultati e marcatori della 31ª giornata

Il Venezia torna a volare battendo il Padova, pareggiano sia Monza che Palermo, male Ashley Cole alla prima col Cesena, l'Empoli si salva con un rigore al 96'.

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  • PALERMO-JUVE STABIA 2-2

    Marcatori: 11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)

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  • MANTOVA-CESENA 3-0

    Marcatori: 6' aut. Zaro, 58' Meroni, 93' Mancuso

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  • REGGIANA-MONZA 0-0

  • SPEZIA-EMPOLI 1-1

    Marcatori: 69' Artistico (S), 96' rig. Saporiti (E)

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  • VENEZIA-PADOVA 3-1

    Marcatori: 41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 74' Perez (V), 82' Capelli (P)

  • FROSINONE-BARI

    Mercoledì ore 19

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  • AVELLINO-SUDTIROL

    Mercoledì ore 20

  • CARRARESE-SAMPDORIA

    Mercoledì ore 20

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  • PESCARA-VIRTUS ENTELLA

    Mercoledì ore 20

  • CATANZARO-MODENA (rinviata per maltempo)

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