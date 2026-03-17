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Serie B: risultati e marcatori della 31ª giornata
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PALERMO-JUVE STABIA 2-2
Marcatori: 11' rig. Leone (J), 60' rig. Pohjanpalo (P), 65' Bani (P), 73' Mosti (J)
MANTOVA-CESENA 3-0
Marcatori: 6' aut. Zaro, 58' Meroni, 93' Mancuso
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REGGIANA-MONZA 0-0
SPEZIA-EMPOLI 1-1
Marcatori: 69' Artistico (S), 96' rig. Saporiti (E)
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VENEZIA-PADOVA 3-1
Marcatori: 41' Svoboda (V), 46' Doumbia (V), 74' Perez (V), 82' Capelli (P)
FROSINONE-BARI
Mercoledì ore 19
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AVELLINO-SUDTIROL
Mercoledì ore 20
CARRARESE-SAMPDORIA
Mercoledì ore 20
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PESCARA-VIRTUS ENTELLA
Mercoledì ore 20
CATANZARO-MODENA (rinviata per maltempo)
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