Andrea Petagna MonzaGetty Images
Serie B: risultati e marcatori della 29ª giornata

Il Monza (in 10) si fa rimontare e battere dallo Spezia, l'Avellino batte il Padova al 92', colpo dell'Entella sul campo del Sudtirol.

  • AVELLINO-PADOVA 1-0

    Marcatori: 92' Russo

  • SPEZIA-MONZA 4-2

    Marcatori: 9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli (S), 93' Artistico (S)

  • SUDTIROL-VIRTUS ENTELLA 0-1

    Marcatori: 73' Marconi

  • VENEZIA-REGGIANA

    Ore 17:15

  • MODENA-CESENA

    Ore 19:30

  • CATANZARO-EMPOLI

    Domenica ore 15

  • FROSINONE-SAMPDORIA

    Domenica ore 15

  • MANTOVA-JUVE STABIA

    Domenica ore 15

  • CARRARESE-PALERMO

    Domenica ore 17:15

  • PESCARA-BARI

    Domenica ore 19:30

