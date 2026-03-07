Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 29ª giornata
AVELLINO-PADOVA 1-0
Marcatori: 92' Russo
SPEZIA-MONZA 4-2
Marcatori: 9' Petagna (M), 16' Cutrone (M), 20' Artistico (S), 34' Aurelio (S), 57' Bandinelli (S), 93' Artistico (S)
SUDTIROL-VIRTUS ENTELLA 0-1
Marcatori: 73' Marconi
VENEZIA-REGGIANA
Ore 17:15
MODENA-CESENA
Ore 19:30
CATANZARO-EMPOLI
Domenica ore 15
FROSINONE-SAMPDORIA
Domenica ore 15
MANTOVA-JUVE STABIA
Domenica ore 15
CARRARESE-PALERMO
Domenica ore 17:15
PESCARA-BARI
Domenica ore 19:30
