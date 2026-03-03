Goal.com
Serie B: risultati e marcatori della 28ª giornata

La ventottesima giornata di Serie B si apre col pareggio per 2-2 tra Padova e Spezia.

  • PADOVA-SPEZIA 2-2

    Marcatori: 24' Artistico (S), 39' Sgarbi, 78' Lasagna (P), 82' Bonfanti (S)

  • CESENA-MONZA

    Martedì ore 20

  • ENTELLA-MODENA

    Martedì ore 20

  • REGGIANA-SUDTIROL

    Martedì ore 20

  • VENEZIA-AVELLINO

    Martedì ore 20

  • CARRARESE-CATANZARO

    Mercoledì ore 19

  • BARI-EMPOLI

    Mercoledì ore 20

  • FROSINONE-PESCARA

    Mercoledì ore 20

  • JUVE STABIA-SAMPDORIA

    Mercoledì ore 20

  • PALERMO-MANTOVA

    Mercoledì ore 20

