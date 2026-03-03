Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 28ª giornata
PADOVA-SPEZIA 2-2
Marcatori: 24' Artistico (S), 39' Sgarbi, 78' Lasagna (P), 82' Bonfanti (S)
CESENA-MONZA
Martedì ore 20
ENTELLA-MODENA
Martedì ore 20
REGGIANA-SUDTIROL
Martedì ore 20
VENEZIA-AVELLINO
Martedì ore 20
CARRARESE-CATANZARO
Mercoledì ore 19
BARI-EMPOLI
Mercoledì ore 20
FROSINONE-PESCARA
Mercoledì ore 20
JUVE STABIA-SAMPDORIA
Mercoledì ore 20
PALERMO-MANTOVA
Mercoledì ore 20
