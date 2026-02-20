Goal.com
Frosinone fansGetty Images
Michael Di Chiaro

Serie B: risultati e marcatori della 26ª giornata

Toscani due volte avanti grazie a Shpendi ma sempre ripresi dai ciociari: Ghedjemis e Koutsoupias firmano il 2-2 e il provvisorio aggancio al Venezia.

  • FROSINONE-EMPOLI 2-2

    • Marcatori: 18' Shpendi (E), 45'+2 Ghedjemis (F), 54' Shpendi (E), 60' Koutsoupias (F)
  • VENEZIA-PESCARA

    • Sabato 21 febbraio, ore 15.00
  • PALERMO-SUDTIROL

    • Sabato 21 febbraio, ore 15.00

  • MANTOVA-SAMPDORIA

    • Sabato 21 febbraio, ore 15.00
  • PADOVA-BARI

    • Sabato 21 febbraio, ore 15.00

  • VIRTUS ENTELLA-CATANZARO

    • Sabato 21 febbraio, ore 15.00
  • CESENA-SPEZIA

    • Sabato 21 febbraio, ore 17.15

  • CARRARESE-MONZA

    • Sabato 21 febbraio, ore 19.30
  • JUVE STABIA-MODENA

    • Domenica 22 febbraio, ore 15

  • REGGIANA-AVELLINO

    • Domenica 22 febbraio, ore 17.15
