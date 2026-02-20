Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 26ª giornata
FROSINONE-EMPOLI 2-2
- Marcatori: 18' Shpendi (E), 45'+2 Ghedjemis (F), 54' Shpendi (E), 60' Koutsoupias (F)
VENEZIA-PESCARA
- Sabato 21 febbraio, ore 15.00
PALERMO-SUDTIROL
- Sabato 21 febbraio, ore 15.00
MANTOVA-SAMPDORIA
- Sabato 21 febbraio, ore 15.00
PADOVA-BARI
- Sabato 21 febbraio, ore 15.00
VIRTUS ENTELLA-CATANZARO
- Sabato 21 febbraio, ore 15.00
CESENA-SPEZIA
- Sabato 21 febbraio, ore 17.15
CARRARESE-MONZA
- Sabato 21 febbraio, ore 19.30
JUVE STABIA-MODENA
- Domenica 22 febbraio, ore 15
REGGIANA-AVELLINO
- Domenica 22 febbraio, ore 17.15
