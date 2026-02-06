Goal.com
Cesena tifosiGetty Images
Redazione Goal

Serie B: risultati e marcatori della 23ª giornata

Dopo due sconfitte di fila, il Cesena batte il Cesena per 2-0 con un goal per tempo. Il team ospite rimane ultimo, i bianconeri avvicinano il quarto posto.

  • CESENA-PESCARA 2-0

    • Marcatori: 25' Berti, 77' Francesconi
  • CARRARESE-SUDTIROL

    • Sabato ore 15
  • CATANZARO-REGGIANA

    • Sabato ore 15

  • FROSINONE-VENEZIA

    • Sabato ore 15
  • JUVE STABIA-PADOVA

    • Sabato ore 15

  • MANTOVA-BARI

    • Sabato ore 15
  • MODENA-SAMPDORIA

    • Sabato ore 15

  • PALERMO-EMPOLI

    • Sabato ore 17.15
  • SPEZIA-ENTELLA

    • Sabato ore 19.30

  • MONZA-AVELLINO

    • Domenica ore 15
