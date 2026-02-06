Getty Images
Serie B: risultati e marcatori della 23ª giornata
Pubblicità
CESENA-PESCARA 2-0
- Marcatori: 25' Berti, 77' Francesconi
CARRARESE-SUDTIROL
- Sabato ore 15
- PubblicitàPubblicità
CATANZARO-REGGIANA
- Sabato ore 15
FROSINONE-VENEZIA
- Sabato ore 15
- PubblicitàPubblicità
JUVE STABIA-PADOVA
- Sabato ore 15
MANTOVA-BARI
- Sabato ore 15
- PubblicitàPubblicità
MODENA-SAMPDORIA
- Sabato ore 15
PALERMO-EMPOLI
- Sabato ore 17.15
- PubblicitàPubblicità
SPEZIA-ENTELLA
- Sabato ore 19.30
MONZA-AVELLINO
- Domenica ore 15
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità