Serie B: risultati e marcatori della 22ª giornata
BARI-PALERMO 0-3
Marcatori: 57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' rig. Ranocchia
AVELLINO-CESENA
Sabato ore 15
EMPOLI-MODENA
Sabato ore 15
SUDTIROL-CATANZARO
Sabato ore 15
VENEZIA-CARRARESE
Sabato ore 15
VIRTUS ENTELLA-FROSINONE
Sabato ore 15
PESCARA-MANTOVA
Sabato ore 17:15
SAMPDORIA-SPEZIA
Sabato ore 19:30
REGGIANA-JUVE STABIA
Domenica ore 15
PADOVA-MONZA
Domenica ore 17:15
