Palermo fansGetty Images
GOAL

Serie B: risultati e marcatori della 22ª giornata

Il Palermo vince per 0-3 sul campo del Bari nell'anticipo di venerdì sera e sale in classifica. Venezia in casa contro la Carrarese, Frosinone in trasferta contro l'Entella, chiude la giornata Padova-Monza.

  • BARI-PALERMO 0-3

    Marcatori: 57' Le Douaron, 67' Pohjanpalo, 82' rig. Ranocchia

  • AVELLINO-CESENA

    Sabato ore 15

  • EMPOLI-MODENA

    Sabato ore 15

  • SUDTIROL-CATANZARO

    Sabato ore 15

  • VENEZIA-CARRARESE

    Sabato ore 15

  • VIRTUS ENTELLA-FROSINONE

    Sabato ore 15

  • PESCARA-MANTOVA

    Sabato ore 17:15

  • SAMPDORIA-SPEZIA

    Sabato ore 19:30

  • REGGIANA-JUVE STABIA

    Domenica ore 15

  • PADOVA-MONZA

    Domenica ore 17:15

